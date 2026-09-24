A crise da licitação do transporte coletivo de Campinas, que já provocou cassação de mandato, pedidos de Comissões Processantes e investigações, agora produz reflexos na campanha para deputado estadual. O cassado Vini Oliveira (Cidadania) foi multado em R$ 5 mil pela Justiça Eleitoral por pagar para ampliar o alcance de um vídeo contra Higor Diego (Republicanos). Os dois são candidatos a deputado estadual e estiveram, de maneiras diferentes, no centro das gravações envolvendo a Smile Transportes, empresa participante do consórcio vencedor de um dos lotes da licitação dos ônibus de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A decisão é da juíza auxiliar da propaganda do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Claudia Fonseca Fanucchi. Além da multa, Vini terá de interromper em até 24 horas o impulsionamento do anúncio. O vídeo, entretanto, não precisa ser apagado: a Justiça entendeu que a irregularidade está no pagamento para ampliar uma mensagem eleitoral predominantemente negativa contra um adversário, e não necessariamente no conteúdo publicado.

A representação foi apresentada por Higor Diego. No centro da ação está um vídeo de Vini intitulado “Vamos mostrar quem são os verdadeiros bandidos”, no qual o nome e a imagem do adversário aparecem associados a referências a “bandidos”, “corruptos” e suposto “tráfico de influência”. Para a magistrada, a mensagem patrocinada buscava predominantemente construir um juízo depreciativo sobre Higor, em vez de divulgar propostas, realizações ou qualidades do próprio Vini.