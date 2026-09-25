Depois de uma semana marcada por chuva, céu fechado e temperaturas entre baixas e amenas, Campinas e região terão uma virada brusca no tempo neste fim de semana. O primeiro sábado e domingo completos da primavera serão de calor intenso, e a região está dentro da área de alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a primeira onda de calor da estação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O aviso começa neste sábado (26) e segue até quarta-feira (30). Para caracterizar uma onda de calor, o Inmet considera uma sequência de pelo menos cinco dias com temperaturas máximas 5°C ou mais acima da média climatológica. Todo o Estado de São Paulo está incluído no alerta.

Na região de Campinas, o aquecimento será percebido já no fim de semana. Segundo a previsão do Cepagri da Unicamp fornecida para esta reportagem, o sábado e o domingo terão tempo estável, predomínio de céu claro e sem previsão de chuva, com as temperaturas subindo gradualmente e podendo alcançar aproximadamente 34°C no domingo.