Depois de uma semana marcada por chuva, céu fechado e temperaturas entre baixas e amenas, Campinas e região terão uma virada brusca no tempo neste fim de semana. O primeiro sábado e domingo completos da primavera serão de calor intenso, e a região está dentro da área de alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a primeira onda de calor da estação.
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O aviso começa neste sábado (26) e segue até quarta-feira (30). Para caracterizar uma onda de calor, o Inmet considera uma sequência de pelo menos cinco dias com temperaturas máximas 5°C ou mais acima da média climatológica. Todo o Estado de São Paulo está incluído no alerta.
Na região de Campinas, o aquecimento será percebido já no fim de semana. Segundo a previsão do Cepagri da Unicamp fornecida para esta reportagem, o sábado e o domingo terão tempo estável, predomínio de céu claro e sem previsão de chuva, com as temperaturas subindo gradualmente e podendo alcançar aproximadamente 34°C no domingo.
Calor avança depois de sequência de dias amenos
Reprodução/INMET
A mudança chama atenção pelo contraste com os últimos dias. Campinas vinha de um período de forte instabilidade, com chuva frequente, nebulosidade e temperaturas bem mais contidas.
Agora, o ar mais quente ganha espaço rapidamente. A tendência é de tardes cada vez mais quentes ao longo dos próximos dias, com o calor permanecendo acima do padrão até pelo menos quarta-feira.
O Inmet explica que uma das causas é o fortalecimento de uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o oeste do Paraguai. Esse sistema ajuda a transportar ar mais quente das áreas ao norte em direção ao centro-sul do Brasil.
‘Domo de calor’
Gerado por IA
Outro fator ocorre nas camadas mais altas da atmosfera. Uma circulação anticiclônica deve se estabelecer sobre partes do Centro-Oeste, Sudeste e Sul e favorecer o movimento descendente do ar.
Ao descer, esse ar é comprimido e se aquece, ajudando a manter temperaturas elevadas por vários dias. Essa configuração é frequentemente chamada de “domo de calor”, porque dificulta a renovação da massa de ar e mantém o calor concentrado sobre uma grande região.
A expectativa é que esse padrão persista até quarta-feira (30). Depois, uma nova frente fria deve mudar novamente a circulação atmosférica no centro-sul do país e favorecer uma redução das temperaturas.
Cuidados com o calor
Divulgação/PMC
Diante da elevação acentuada das temperaturas, a orientação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas intensas nos horários de maior calor, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.
A atenção deve ser maior com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às altas temperaturas.