Uma mulher morreu após ser baleada na manhã desta quinta-feira (24), no bairro rural da Ponte Preta, em Itapira. A Polícia Militar foi acionada, e equipes seguiam na região realizando os primeiros levantamentos sobre o crime.
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A vítima estava em um táxi quando o veículo foi abordado por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Durante a abordagem, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Os criminosos teriam tomado a bolsa e o celular da mulher. Na sequência, eles teriam efetuado os tiros contra a vítima e também levado a chave de um Nissan Kicks.
Ainda segundo as informações iniciais, o próprio taxista teria acionado a Polícia Militar após o ataque. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada.
Também não estavam esclarecidas as circunstâncias do ataque, a motivação do crime nem a identidade dos autores. O caso será investigado pela Polícia Civil.