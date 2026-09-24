Uma mulher morreu após ser baleada na manhã desta quinta-feira (24), no bairro rural da Ponte Preta, em Itapira. A Polícia Militar foi acionada, e equipes seguiam na região realizando os primeiros levantamentos sobre o crime.

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A vítima estava em um táxi quando o veículo foi abordado por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Durante a abordagem, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os criminosos teriam tomado a bolsa e o celular da mulher. Na sequência, eles teriam efetuado os tiros contra a vítima e também levado a chave de um Nissan Kicks.