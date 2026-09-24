24 de setembro de 2026
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HOMICÍDIO EM ITAPIRA

Dupla em moto cerca táxi e mata mulher a tiros

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vítima foi atingida por disparos de dois homens em uma motocicleta, na manhã desta quinta-feira (24); taxista acionou a PM.
Vítima foi atingida por disparos de dois homens em uma motocicleta, na manhã desta quinta-feira (24); taxista acionou a PM.

Uma mulher morreu após ser baleada na manhã desta quinta-feira (24), no bairro rural da Ponte Preta, em Itapira. A Polícia Militar foi acionada, e equipes seguiam na região realizando os primeiros levantamentos sobre o crime.

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A vítima estava em um táxi quando o veículo foi abordado por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Durante a abordagem, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra a mulher, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os criminosos teriam tomado a bolsa e o celular da mulher. Na sequência, eles teriam efetuado os tiros contra a vítima e também levado a chave de um Nissan Kicks.

Ainda segundo as informações iniciais, o próprio taxista teria acionado a Polícia Militar após o ataque. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada.

Também não estavam esclarecidas as circunstâncias do ataque, a motivação do crime nem a identidade dos autores. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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