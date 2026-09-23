Policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) capturaram, na tarde desta quarta-feira (23), um homem condenado por homicídio em Campinas, em 2012. O bugrino Anderson Ferreira, que tinha 28 anos, morreu após ser agredido com pedras e barras de ferro depois de uma rodada dupla de jogos das categorias de base de Ponte Preta e Guarani.

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Segundo a PM (Polícia Militar), a captura ocorreu no bairro Cidade Jardim. No total, sete pessoas foram acusadas de participar da morte e condenadas. Até a publicação desta reportagem, a PM não havia informado o nome do capturado.

A briga entre os grupos de torcedores aconteceu em uma quinta-feira, após uma rodada dupla de jogos entre os times sub-15 e sub-17 de Guarani e Ponte Preta. Logo após a partida vencida pela Macaca por 2 a 1, torcedores do time alvinegro foram escoltados até o Moisés Lucarelli, mas alguns voltaram ao Brinco de Ouro. Foi quando a confusão começou.