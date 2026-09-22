Uma falha na conexão entre duas subestações do sistema elétrico interno de Viracopos está no centro da investigação sobre o apagão que afetou o terminal de passageiros nesta terça-feira (22). A concessionária responsável pelo aeroporto detalhou pela primeira vez onde ocorreu o problema que começou às 3h10 e, horas depois, já havia provocado 83 atrasos e 26 cancelamentos de voos.
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A explicação afasta, até o momento, um problema no fornecimento externo feito pela CPFL. Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), a ocorrência foi registrada em um circuito que conecta uma das três subestações responsáveis exclusivamente pelo abastecimento do terminal de passageiros. Houve uma interrupção na ligação entre duas dessas estruturas, provocando o desligamento parcial.
O ponto que ainda precisa ser esclarecido é o que provocou essa interrupção no circuito interno. A concessionária informou que as causas continuam sob investigação. As três subestações são interligadas de forma redundante, justamente para permitir a continuidade do abastecimento caso uma parte do sistema apresente problemas.
Aeroporto tem cinco geradores
Viracopos também informou que possui cinco geradores principais de 11,9 kV, dimensionados para suprir 100% da demanda do aeroporto em uma eventual interrupção no fornecimento da CPFL.
O episódio desta terça-feira, entretanto, teve característica diferente. De acordo com a concessionária, a falha ocorreu pontualmente no sistema interno de uma das três subestações que atendem o terminal de passageiros, e não na entrada de energia fornecida pela distribuidora.
A energia no saguão começou a ser restabelecida gradualmente por volta das 6h30, mais de três horas depois do início do problema. Medidas de contingência foram adotadas pela concessionária e pelas companhias aéreas, enquanto as equipes de manutenção trabalhavam no restabelecimento dos sistemas afetados.
83 atrasos e 26 cancelamentos
Mesmo com a retomada gradual da energia, o problema deixou reflexos durante todo o dia. A movimentação ganhou maior fluidez a partir das 9h30, mas o balanço mais recente divulgado por Viracopos contabiliza 83 voos atrasados e 26 cancelados.
Dos cancelamentos, balanço anterior da concessionária apontava 13 partidas e 13 chegadas. Os procedimentos de embarque foram mantidos durante a manhã, porém ocorreram de forma mais lenta que o habitual.
A interrupção ficou restrita a parte do terminal de passageiros. A pista de pousos e decolagens, o pátio de aeronaves, as vias de acesso ao aeroporto e o Terminal de Carga não foram afetados.
Diante dos impactos acumulados na operação, Viracopos orientou passageiros com voos marcados para esta terça (22) e também para quarta-feira (23) a consultarem diretamente as companhias aéreas antes de seguir para o aeroporto.