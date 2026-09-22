Uma falha na conexão entre duas subestações do sistema elétrico interno de Viracopos está no centro da investigação sobre o apagão que afetou o terminal de passageiros nesta terça-feira (22). A concessionária responsável pelo aeroporto detalhou pela primeira vez onde ocorreu o problema que começou às 3h10 e, horas depois, já havia provocado 83 atrasos e 26 cancelamentos de voos.

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A explicação afasta, até o momento, um problema no fornecimento externo feito pela CPFL. Segundo a Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), a ocorrência foi registrada em um circuito que conecta uma das três subestações responsáveis exclusivamente pelo abastecimento do terminal de passageiros. Houve uma interrupção na ligação entre duas dessas estruturas, provocando o desligamento parcial.

O ponto que ainda precisa ser esclarecido é o que provocou essa interrupção no circuito interno. A concessionária informou que as causas continuam sob investigação. As três subestações são interligadas de forma redundante, justamente para permitir a continuidade do abastecimento caso uma parte do sistema apresente problemas.

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