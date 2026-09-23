Uma mulher conseguiu deixar a própria casa e procurar a Polícia Militar após, segundo seu relato, ser alvo de uma tentativa de homicídio praticada pelo marido com um facão. O homem foi localizado e preso nesta terça-feira (22), no bairro Padre Josimo, em Campinas.

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À PM, a vítima relatou que o marido teria atentado contra sua vida dentro da residência. Duas crianças teriam presenciado a ocorrência, de acordo com as informações repassadas aos policiais. A mulher conseguiu escapar do imóvel e buscar ajuda.

Equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) seguiram até o endereço indicado e encontraram o suspeito. Durante a averiguação da residência, os policiais apreenderam o facão apontado como utilizado contra a mulher.

Droga também foi encontrada