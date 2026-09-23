Uma mulher conseguiu deixar a própria casa e procurar a Polícia Militar após, segundo seu relato, ser alvo de uma tentativa de homicídio praticada pelo marido com um facão. O homem foi localizado e preso nesta terça-feira (22), no bairro Padre Josimo, em Campinas.
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À PM, a vítima relatou que o marido teria atentado contra sua vida dentro da residência. Duas crianças teriam presenciado a ocorrência, de acordo com as informações repassadas aos policiais. A mulher conseguiu escapar do imóvel e buscar ajuda.
Equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) seguiram até o endereço indicado e encontraram o suspeito. Durante a averiguação da residência, os policiais apreenderam o facão apontado como utilizado contra a mulher.
Droga também foi encontrada
Divulgação/47º BPM/I
Além da arma branca, a PM informou ter localizado uma sacola com uma substância com características de entorpecente. O material foi apreendido, mas a corporação não informou o tipo de droga nem a quantidade encontrada.
O homem foi levado com o material apreendido para a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas. Segundo a Polícia Militar, a autoridade policial ratificou a prisão pelos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
A PM não informou se a mulher sofreu ferimentos, as idades das crianças ou se havia registros anteriores de violência envolvendo o casal.