Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (22), em Campinas (SP), após uma abordagem policial que terminou com disparos contra um veículo em fuga. Outros dois suspeitos também foram detidos. O suspeito de 20 anos foi baleado e parou um ônibus do transporte público para pedir ajuda.

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Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora Aparecida quando tentaram abordar os ocupantes de um carro. O motorista desobedeceu à ordem de parada e avançou na direção dos policiais. Diante da ameaça, os agentes efetuaram dois disparos contra a lateral do automóvel.

O veículo fugiu e foi abandonado em uma via sem pavimentação. Três ocupantes desembarcaram e tentaram escapar a pé. Um deles foi abordado no local; os outros dois foram localizados posteriormente no Terminal Ouro Verde.