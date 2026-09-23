23 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso em Campinas após fuga e troca de tiros com a PM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Ao contrário do informado anteriormente, o homem não foi baleado dentro de um ônibus; ele parou o ônibus para pedir ajuda.
Ao contrário do informado anteriormente, o homem não foi baleado dentro de um ônibus; ele parou o ônibus para pedir ajuda.

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (22), em Campinas (SP), após uma abordagem policial que terminou com disparos contra um veículo em fuga. Outros dois suspeitos também foram detidos. O suspeito de 20 anos foi baleado e parou um ônibus do transporte público para pedir ajuda.

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Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento pelo bairro Nossa Senhora Aparecida quando tentaram abordar os ocupantes de um carro. O motorista desobedeceu à ordem de parada e avançou na direção dos policiais. Diante da ameaça, os agentes efetuaram dois disparos contra a lateral do automóvel.

O veículo fugiu e foi abandonado em uma via sem pavimentação. Três ocupantes desembarcaram e tentaram escapar a pé. Um deles foi abordado no local; os outros dois foram localizados posteriormente no Terminal Ouro Verde.

Um dos suspeitos apresentava ferimento compatível com disparo de arma de fogo. Ele parou um ônibus e pediu ajuda. O motorista acionou a PM, que foi até o local, na região do Ouro Verde e o socorreu ao Hospital Ouro Verde, onde permanece internado sob escolta policial.

Durante as diligências, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos, além de dois estojos deflagrados. O veículo, a arma e os armamentos dos policiais envolvidos foram encaminhados para perícia.

Os outros dois homens foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimento. As circunstâncias da intervenção policial estão sendo apuradas pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Campinas.

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