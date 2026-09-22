A última apresentação de Rick, da dupla Rick & Renner, na região de Campinas foi em Indaiatuba, durante a FAICI 2026. O cantor esteve no palco da tradicional Festa do Peão no dia 8 de agosto, ao lado de Renner, em uma noite que reuniu ainda Gustavo Mioto e Dennis DJ. Nesta terça-feira (22), a morte do sertanejo, aos 59 anos, foi confirmada após a localização dos destroços do helicóptero em que ele viajava na Serra Catarinense.
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Naquela noite de sábado em Indaiatuba, Rick & Renner levaram ao palco sucessos de uma trajetória iniciada quatro décadas atrás. A dupla fazia parte de uma das principais noites da programação da FAICI, realizada às margens da Rodovia Santos Dumont (SP-75). A apresentação acabou se tornando a despedida de Rick dos palcos da região.
Rick & Renner estavam em atividade e mantinham uma agenda de apresentações pelo país. Depois de Indaiatuba, os compromissos continuaram e o último show da dupla ocorreu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso, durante uma festa de 15 anos. A apresentação havia sido preparada como surpresa para a aniversariante.
Última apresentação foi no sábado
Reprodução
Em Sorriso, um dos momentos da apresentação foi justamente “Filha”, uma das músicas mais conhecidas da dupla. O pai da debutante participou da surpresa preparada para a filha. Dois dias depois, Rick embarcou no helicóptero que desapareceu durante um voo em Santa Catarina.
A aeronave decolou de Porto Belo com destino a São Joaquim, na Serra Catarinense, na tarde de segunda-feira (21). O último contato ocorreu por volta das 16h e mobilizou uma operação de buscas da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Os destroços foram localizados nesta terça-feira em uma área de mata de difícil acesso. As cinco pessoas que estavam no helicóptero morreram e não houve sobreviventes, segundo os bombeiros. Rick estava entre as vítimas, assim como o empresário Bruno Avelar. As circunstâncias da queda serão investigadas pelas autoridades aeronáuticas.
Passagens pela região
A FAICI não foi a única ligação recente de Rick & Renner com a região de Campinas. Ao longo da carreira, a dupla passou por diferentes cidades do interior paulista e manteve presença frequente no circuito de festas, rodeios e eventos sertanejos.
Indaiatuba, porém, ficou como o palco da última apresentação de Rick para o público da região. Em 8 de agosto, ele e Renner voltaram a cantar juntos músicas que marcaram diferentes fases da dupla e ajudaram a construir uma carreira iniciada ainda nos anos 1980.
Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, e formou a dupla com Renner em 1986. Rick & Renner alcançaram projeção nacional principalmente a partir dos anos 1990 e construíram um repertório marcado por músicas como “Ela é Demais”, “Cara de Pau”, “Nos Bares da Cidade” e “Filha”. Rick também teve trajetória de destaque como compositor, com canções gravadas por outros nomes do sertanejo.