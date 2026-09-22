A última apresentação de Rick, da dupla Rick & Renner, na região de Campinas foi em Indaiatuba, durante a FAICI 2026. O cantor esteve no palco da tradicional Festa do Peão no dia 8 de agosto, ao lado de Renner, em uma noite que reuniu ainda Gustavo Mioto e Dennis DJ. Nesta terça-feira (22), a morte do sertanejo, aos 59 anos, foi confirmada após a localização dos destroços do helicóptero em que ele viajava na Serra Catarinense.

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Naquela noite de sábado em Indaiatuba, Rick & Renner levaram ao palco sucessos de uma trajetória iniciada quatro décadas atrás. A dupla fazia parte de uma das principais noites da programação da FAICI, realizada às margens da Rodovia Santos Dumont (SP-75). A apresentação acabou se tornando a despedida de Rick dos palcos da região.

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Rick & Renner estavam em atividade e mantinham uma agenda de apresentações pelo país. Depois de Indaiatuba, os compromissos continuaram e o último show da dupla ocorreu no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso, durante uma festa de 15 anos. A apresentação havia sido preparada como surpresa para a aniversariante.

Última apresentação foi no sábado