A Prefeitura de Campinas abriu uma licitação de R$ 36,8 milhões para canalizar mais 1,84 quilômetro do Córrego Taubaté, no Jardim Santa Rita de Cássia. O novo trecho ficará entre a Rua Ferdinando Turquetti e a Estrada do Felipão e integra a Etapa 2A das intervenções de drenagem realizadas na região.

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O aviso da concorrência foi publicado nesta quarta-feira (23). A obra prevê a canalização a céu aberto com utilização de gabiões, estruturas formadas por pedras envolvidas por telas metálicas, até as proximidades da ponte do Felipão. Depois da assinatura do contrato e da emissão da ordem de serviço, a empresa vencedora terá prazo de 18 meses para executar os trabalhos.

O valor estimado da contratação é de R$ 36.840.623,45, com recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a intervenção dará continuidade à estrutura existente e pretende aumentar a capacidade de escoamento das águas nesse trecho do córrego.

Obra chegará até a ponte do Felipão