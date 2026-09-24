A Prefeitura de Campinas abriu uma licitação de R$ 36,8 milhões para canalizar mais 1,84 quilômetro do Córrego Taubaté, no Jardim Santa Rita de Cássia. O novo trecho ficará entre a Rua Ferdinando Turquetti e a Estrada do Felipão e integra a Etapa 2A das intervenções de drenagem realizadas na região.
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O aviso da concorrência foi publicado nesta quarta-feira (23). A obra prevê a canalização a céu aberto com utilização de gabiões, estruturas formadas por pedras envolvidas por telas metálicas, até as proximidades da ponte do Felipão. Depois da assinatura do contrato e da emissão da ordem de serviço, a empresa vencedora terá prazo de 18 meses para executar os trabalhos.
O valor estimado da contratação é de R$ 36.840.623,45, com recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a intervenção dará continuidade à estrutura existente e pretende aumentar a capacidade de escoamento das águas nesse trecho do córrego.
Obra chegará até a ponte do Felipão
A canalização também se conecta a outra intervenção importante para os moradores da região. A nova estrutura chegará até a área da ponte do Felipão, que está sendo reconstruída em um contrato independente.
A ponte deverá restabelecer a ligação viária entre os bairros Nossa Senhora de Lourdes e Jardim Santa Rita de Cássia, interrompida há anos. Atualmente, existe no local apenas uma passagem destinada a pedestres. A previsão informada pela Prefeitura é concluir a obra da ponte no início de 2027.
Embora relacionadas geograficamente, as duas intervenções têm cronogramas próprios. A canalização ainda passará pelo processo licitatório e, considerando o prazo contratual previsto de 18 meses, terá uma execução mais longa que a obra da ponte.
O edital da canalização ficará disponível a partir desta sexta-feira (25) no Compras.gov.br. As empresas poderão apresentar propostas entre 28 de setembro e 13 de outubro, data marcada também para a abertura da sessão pública.