Um homem foi preso depois de agredir a companheira com socos, chutes e estrangulamento durante uma discussão em uma via pública de Campinas. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (23) e mobilizou policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

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Quando a equipe chegou ao local, encontrou e abordou o casal. A mulher relatou aos policiais que, durante a discussão, foi atingida com socos no rosto e chutes nas pernas, além de ter sido estrangulada pelo companheiro.

Segundo a Polícia Militar, o homem admitiu as agressões durante a abordagem e disse que teria agido por ciúmes. A corporação não informou o bairro onde ocorreu o episódio, nem divulgou as idades dos envolvidos ou se a mulher precisou receber atendimento médico.