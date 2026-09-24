Uma abordagem a dois homens terminou com uma prisão por tráfico de drogas e a apreensão de diferentes tipos de entorpecentes na noite desta quarta-feira (23), no Parque Residencial Campina Grande, em Campinas.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) patrulhavam a Rua Maria Amélia Ramos quando viram os dois homens próximos a um veículo. Segundo a PM, um deles arremessou uma sacola em direção a uma residência ao perceber a aproximação da equipe.

Durante a abordagem, os policiais encontraram duas porções de maconha com esse homem. Na sacola que teria sido dispensada estavam cocaína, maconha, haxixe, porções de maconha prensada e dinheiro. A corporação não informou as quantidades apreendidas nem o valor localizado.