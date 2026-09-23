Um homem foi baleado dentro de um ônibus do transporte coletivo na noite desta terça-feira (22), em Campinas. O caso ocorreu em um coletivo da linha 108, na região da Avenida Ruy Rodriguez, próximo ao Shopping Spazio e ao Hospital Ouro Verde.
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Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima informou ao motorista que estava ferida e pediu que o ônibus fosse levado até o Hospital Ouro Verde. O condutor, no entanto, alegou que não poderia entrar nas dependências da unidade de saúde. Diante da situação, ele parou o coletivo e acionou a PM.
Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o homem ferido. Um amigo da vítima, que também estava no ônibus, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Ouro Verde. Diversas viaturas da Polícia Militar estiveram no local para realizar diligências.
Veículo atingido
Durante as buscas, os policiais receberam informações sobre um carro que também teria sido atingido por disparos de arma de fogo, desta vez na Rua José Carlos dos Santos, no bairro Nossa Senhora Aparecida. As equipes foram até o endereço e constataram que o veículo apresentava duas marcas de tiros.
A perícia esteve nas duas cenas para realizar os trabalhos técnicos. Até o momento, não há confirmação se o carro atingido tem relação com o homem baleado ou com o amigo conduzido à delegacia.