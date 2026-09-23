Um homem foi baleado dentro de um ônibus do transporte coletivo na noite desta terça-feira (22), em Campinas. O caso ocorreu em um coletivo da linha 108, na região da Avenida Ruy Rodriguez, próximo ao Shopping Spazio e ao Hospital Ouro Verde.

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Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima informou ao motorista que estava ferida e pediu que o ônibus fosse levado até o Hospital Ouro Verde. O condutor, no entanto, alegou que não poderia entrar nas dependências da unidade de saúde. Diante da situação, ele parou o coletivo e acionou a PM.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o homem ferido. Um amigo da vítima, que também estava no ônibus, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.