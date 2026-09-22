Na noite de segunda-feira (21), uma ação da Polícia Militar terminou com um suspeito morto e outro preso no Jardim São José, em Campinas. A ocorrência começou quando uma equipe policial tentou abordar um veículo GM/Montana ocupado por dois homens na Avenida Anton von Zuben.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, o condutor ignorou os sinais de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele perdeu o controle da direção, o veículo rodou na pista e parou. No momento em que os militares desembarcaram da viatura para realizar a abordagem, o motorista arremessou o carro contra os policiais, na tentativa de atropelá-los.

Durante a ocorrência, os agentes localizaram um revólver dentro do veículo, além de módulos eletrônicos comumente utilizados em furtos de automóveis.