A Operação Paládio, deflagrada pelo Gaeco nesta terça-feira (22) contra um esquema suspeito de fraudes milionárias com falsos investimentos e lavagem de dinheiro, já resultou na prisão de seis pessoas na região de Campinas. Entre os detidos está um policial militar.
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As prisões foram realizadas em Campinas, Hortolândia e Paulínia. Em Hortolândia, além do PM, foram presas a mulher e a filha dele. A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e tem apoio da Polícia Militar, inclusive de sua Corregedoria.
A mulher do policial é proprietária de uma empresa que mantém escritório no Edifício Piazza Affari, na Rua José Pires Neto, no Cambuí, em Campinas. O endereço aparece entre os pontos relacionados à apuração na cidade. A reportagem ainda busca esclarecer qual seria, segundo os investigadores, a participação específica de cada um dos três presos na estrutura investigada.
Operação tem oito mandados de prisão
Ao todo, a Justiça expediu oito mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão. As diligências não estão restritas à Região Metropolitana de Campinas: a operação alcança também São Paulo, Monte Sião (MG), Cuiabá e Sinop (MT) e Teresina (PI).
Até a atualização desta reportagem, seis prisões haviam sido confirmadas na região de Campinas.
A presença de um policial militar entre os presos também levou à participação da Corregedoria da Polícia Militar no cumprimento das medidas.
Estrutura atraía investidores
A investigação aponta que o grupo teria criado uma estrutura empresarial com aparência de operação financeira regular para captar investidores. As aplicações eram apresentadas como seguras e rentáveis e estariam supostamente vinculadas a negócios nos setores imobiliário e do agronegócio.
Parte da captação ocorria por meio de agências de intermediação de investimentos. Em Campinas, uma dessas estruturas funcionava em edifício empresarial e, segundo a investigação, utilizava escritórios, recursos tecnológicos e uma apresentação profissional para transmitir credibilidade aos potenciais clientes.
Os investigados também teriam recorrido a redes sociais e aparições em programas de televisão para divulgar as atividades e reforçar uma imagem de sucesso. A estratégia, segundo o Gaeco, ajudava a convencer investidores a entregar valores elevados ao grupo.
Aplicativos simulavam investimentos
A apuração sustenta que o dinheiro recebido não era aplicado da maneira prometida aos investidores. Empresas controladas pelo grupo administrariam contas utilizadas para receber e movimentar esses recursos.
Outro mecanismo investigado eram aplicativos que funcionariam como plataformas financeiras. Neles, as vítimas conseguiam visualizar o dinheiro supostamente investido e rendimentos que acreditavam estar sendo obtidos, apesar de, segundo o Gaeco, essas operações não corresponderem aos investimentos anunciados.
Em determinados períodos, o grupo teria inclusive efetuado pagamentos equivalentes aos rendimentos prometidos. Para os investigadores, a prática ajudava a manter a confiança dos clientes, prolongar a entrada de recursos e retardar a descoberta da suposta fraude.
Gaeco investiga lavagem e dinheiro do tráfico
A Operação Paládio também apura uma segunda frente, considerada mais ampla pelos investigadores: o possível uso dessa estrutura empresarial para lavagem de dinheiro proveniente de outros crimes.
Segundo a investigação, existem indícios de que contas e empresas vinculadas ao grupo tenham sido usadas para movimentar e ocultar recursos de origem criminosa, inclusive valores supostamente relacionados ao tráfico de drogas praticado por integrantes do PCC.
A suspeita é de que o dinheiro captado dos investidores fosse misturado a recursos de outras origens dentro das contas controladas pela organização, dificultando a identificação do caminho percorrido pelos valores.
As investigações continuam para dimensionar quanto dinheiro passou pelo esquema, quantas pessoas foram prejudicadas, a origem dos recursos movimentados e a participação individual de cada investigado.