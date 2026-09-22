A Operação Paládio, deflagrada pelo Gaeco nesta terça-feira (22) contra um esquema suspeito de fraudes milionárias com falsos investimentos e lavagem de dinheiro, já resultou na prisão de seis pessoas na região de Campinas. Entre os detidos está um policial militar.

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As prisões foram realizadas em Campinas, Hortolândia e Paulínia. Em Hortolândia, além do PM, foram presas a mulher e a filha dele. A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, e tem apoio da Polícia Militar, inclusive de sua Corregedoria.

A mulher do policial é proprietária de uma empresa que mantém escritório no Edifício Piazza Affari, na Rua José Pires Neto, no Cambuí, em Campinas. O endereço aparece entre os pontos relacionados à apuração na cidade. A reportagem ainda busca esclarecer qual seria, segundo os investigadores, a participação específica de cada um dos três presos na estrutura investigada.

Operação tem oito mandados de prisão