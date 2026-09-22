O Ministério Público de São Paulo, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Polícia Militar, deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Paládio. O objetivo é desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes milionárias envolvendo falsos investimentos financeiros e lavagem de dinheiro.

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Foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, cumpridos em quatro estados. As diligências ocorrem em São Paulo, Campinas, Paulínia e Hortolândia, Monte Sião (MG), Cuiabá e Sinop (MT) e Teresina (PI).

Segundo as investigações, o grupo montou uma estrutura empresarial sofisticada para atrair investidores, oferecendo aplicações apresentadas como seguras e altamente rentáveis, supostamente vinculadas a empreendimentos imobiliários e do agronegócio.