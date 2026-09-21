21 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA NO CENTRO

VÍDEO: Mulher é esfaqueada no Centro de Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mulher foi levada ao Hospital Mário Gatti; homem apontado como autor apareceu no local após a chegada da PM e acabou preso.
Mulher foi levada ao Hospital Mário Gatti; homem apontado como autor apareceu no local após a chegada da PM e acabou preso.

Um homem foi preso em flagrante depois de uma mulher ser ferida com uma faca na região central de Campinas. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (17), na Rua Regente Feijó. Outro homem que estava com a vítima também apresentava ferimentos causados por arma branca.

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A Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência e encontrou as duas pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros prestou socorro à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o atendimento prestado ao homem que a acompanhava.

Enquanto os policiais ainda estavam no local, o homem apontado como responsável pelo ataque apareceu e foi detido. As informações disponibilizadas não esclarecem qual era a relação entre ele e as vítimas nem o que teria provocado a agressão.

O suspeito foi levado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi registrada e a prisão em flagrante formalizada. As circunstâncias do ataque deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

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