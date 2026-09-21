Um homem foi preso em flagrante depois de uma mulher ser ferida com uma faca na região central de Campinas. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (17), na Rua Regente Feijó. Outro homem que estava com a vítima também apresentava ferimentos causados por arma branca.

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A Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência e encontrou as duas pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros prestou socorro à mulher, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre o atendimento prestado ao homem que a acompanhava.

Enquanto os policiais ainda estavam no local, o homem apontado como responsável pelo ataque apareceu e foi detido. As informações disponibilizadas não esclarecem qual era a relação entre ele e as vítimas nem o que teria provocado a agressão.