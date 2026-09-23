Campinas registrou 32 mortes no trânsito das vias urbanas entre janeiro e agosto de 2026, contra 47 no mesmo período do ano passado. A redução é de 32%, segundo dados preliminares do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito, divulgado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

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A queda aparece principalmente entre os pedestres. Foram nove mortes até agosto, ante 16 no mesmo intervalo de 2025, redução de 44%. Entre motociclistas, o número passou de 25 para 21, queda de 16%. Não houve morte de ciclista nas vias urbanas neste ano, enquanto duas haviam sido registradas até agosto de 2025.

Mesmo com a redução, um dado mostra onde permanece concentrado o problema: motociclistas e pedestres representam 94% das mortes nas ruas e avenidas de Campinas em 2026. Das 32 vítimas, 21 eram motociclistas, nove pedestres e duas ocupantes de outros tipos de veículos.

Três vias concentram sete mortes