Estão abertas as inscrições para o Primeira para o Sonho, projeto social da Zurich Seguros em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). A iniciativa oferece aulas gratuitas de flag football para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos em Campinas.

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As atividades acontecem na Faculdade de Educação Física da Unicamp, na Avenida Érico Veríssimo, 701, em Barão Geraldo, às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h.

Os interessados devem realizar a pré-inscrição online. Após o preenchimento do formulário, os responsáveis são contatados para formalizar a matrícula e assinar a ficha de autorização. No momento da inscrição, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de escolaridade do jovem.

Modalidade em crescimento