Estão abertas as inscrições para o Primeira para o Sonho, projeto social da Zurich Seguros em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). A iniciativa oferece aulas gratuitas de flag football para crianças e adolescentes de 10 a 16 anos em Campinas.
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As atividades acontecem na Faculdade de Educação Física da Unicamp, na Avenida Érico Veríssimo, 701, em Barão Geraldo, às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h.
Os interessados devem realizar a pré-inscrição online. Após o preenchimento do formulário, os responsáveis são contatados para formalizar a matrícula e assinar a ficha de autorização. No momento da inscrição, é necessário apresentar documento de identificação e comprovante de escolaridade do jovem.
Modalidade em crescimento
Derivado do futebol americano, o flag football tem contato físico reduzido, não exige equipamentos complexos e vem ganhando espaço entre os jovens no Brasil e no exterior. O esporte estreia como modalidade olímpica nos Jogos de Los Angeles, em 2028.
“Para nós, investir no flag football é investir em oportunidades para as novas gerações. A modalidade reúne valores importantes para a Zurich, como inclusão, acesso e diversidade, além de ter forte conexão com o público jovem. Queremos apoiar ações que gerem impacto positivo real nas comunidades”, afirma Lucía Sarraceno, diretora de Marketing e Clientes da Zurich Seguros.
Para Cris Kajiwara, presidente da CBFA, iniciativas como o Primeira para o Sonho ampliam o acesso ao esporte e fortalecem o desenvolvimento da modalidade no país. “O flag football vive um momento importante de crescimento no Brasil. Projetos sociais como esse permitem que mais crianças e adolescentes tenham acesso ao esporte, criando oportunidades e incentivando a prática esportiva em diferentes regiões”, destaca.