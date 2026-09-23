Uma tentativa de roubo de motocicleta terminou com dois suspeitos feridos por disparos de arma de fogo na terça-feira (22), nas proximidades do Posto Brasil 500, na Rodovia Adauto Campo Dall'Orto, em Sumaré.

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Segundo informações da polícia, equipes foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na região. No local, uma guarda civil municipal de Indaiatuba, que retornava do trabalho para casa, em Sumaré, contou que foi alvo de uma tentativa de roubo por indivíduos que ocupavam um veículo.

Ainda de acordo com a vítima, durante a abordagem, um dos ocupantes apontou uma arma de fogo em sua direção. Ela então reagiu e efetuou disparos para se defender. Após o confronto, os suspeitos fugiram.