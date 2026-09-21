Um acidente envolvendo uma motocicleta, um automóvel e uma picape deixou uma pessoa morta e outra ferida na madrugada desta segunda-feira (21), no Anel Viário Adalberto Panzan, em Campinas. A ocorrência foi registrada no km 5 da via que faz a ligação entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, no sentido Norte.
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Segundo informações da concessionária AutoBAn encaminhadas à Artesp, a motocicleta Yamaha YBR seguia pela pista quando tombou sobre a via. O condutor, o passageiro e a moto permaneceram na pista após a queda.
Na sequência, um Citroën C4 atingiu a motocicleta e atropelou os ocupantes. Depois, uma Fiat Strada também se envolveu na ocorrência e atingiu a moto e as vítimas.
De acordo com a Artesp, uma das pessoas que estavam na motocicleta morreu. A outra sofreu ferimentos classificados como moderados. Os condutores do Citroën C4 e da Fiat Strada não ficaram feridos.
Anel Viário chegou a ser totalmente bloqueado
O acidente foi registrado por volta das 4h23. Todas as faixas e o acostamento no sentido Norte chegaram a ficar interditados entre 4h40 e 5h01. As faixas 2 e 3 foram liberadas às 5h41. Na atualização divulgada pela Artesp às 6h21, o acostamento ainda permanecia bloqueado.
A ocorrência provocou cerca de um quilômetro de congestionamento, entre os quilômetros 4 e 5, com tráfego represado no sentido Norte.
As circunstâncias que provocaram o tombamento da motocicleta ainda serão apuradas.