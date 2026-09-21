Um grave acidente tirou a vida dos jogadores Gabriel Alves de Lima, conhecido como Oreia, e Carlos Alberto da Silva Carneiro, o Betinho, na noite do último sábado (19), em Elias Fausto. Os atletas voltavam para Indaiatuba após um jogo em Capivari.

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Segundo a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo), o acidente aconteceu na Rodovia do Açúcar (SP-308), na altura do km 117, por volta das 19h20, e envolveu um VW Polo e uma Fiat Toro.

De acordo com as informações coletadas no local, o Polo cruzava a rodovia no sentido sul para o norte, enquanto a Toro seguia no sentido norte, quando ocorreu uma colisão transversal. Após o impacto, o Polo parou no acostamento, e a Toro ficou em uma área de domínio da rodovia.