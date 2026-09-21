Dois homens foram presos neste domingo (20) durante uma ação da Polícia Militar para apurar uma ocorrência relacionada a um suposto “tribunal do crime” em Campinas. Um deles permaneceu detido por homicídio e o outro por organização criminosa.
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Segundo a PM, equipes do 47º BPM/I foram acionadas pelo Copom e seguiram até um endereço na Rua Anália Franco. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram pessoas dentro de uma garagem que correram para os fundos do imóvel ao perceberem a aproximação das viaturas.
Durante a abordagem, um dos homens afirmou aos policiais que havia cometido, no dia anterior (19), o homicídio de um rapaz conhecido como “Careca”. Ainda segundo o relato policial, ele disse que estava escondido com a ajuda de outra pessoa.
PM apura suposta execução de ordem criminosa
No imóvel também estava outro homem apontado na ocorrência como integrante de uma organização criminosa.
De acordo com as informações registradas, ele estaria aguardando uma decisão de um chamado “tribunal do crime” e teria a função de executar a eventual punição determinada pelo grupo.
Três foram levados à delegacia
Ao todo, três pessoas foram encaminhadas à 2ª Delegacia Seccional de Campinas para os procedimentos de polícia judiciária. Após a análise da ocorrência, um homem permaneceu preso por homicídio e outro por organização criminosa.
A Polícia Civil deve aprofundar a investigação para esclarecer as circunstâncias do homicídio citado, a atuação dos envolvidos e a existência de eventual estrutura criminosa relacionada ao chamado “tribunal do crime”.