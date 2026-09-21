Dois homens foram presos neste domingo (20) durante uma ação da Polícia Militar para apurar uma ocorrência relacionada a um suposto “tribunal do crime” em Campinas. Um deles permaneceu detido por homicídio e o outro por organização criminosa.

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Segundo a PM, equipes do 47º BPM/I foram acionadas pelo Copom e seguiram até um endereço na Rua Anália Franco. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram pessoas dentro de uma garagem que correram para os fundos do imóvel ao perceberem a aproximação das viaturas.

Durante a abordagem, um dos homens afirmou aos policiais que havia cometido, no dia anterior (19), o homicídio de um rapaz conhecido como “Careca”. Ainda segundo o relato policial, ele disse que estava escondido com a ajuda de outra pessoa.

PM apura suposta execução de ordem criminosa