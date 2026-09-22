A retirada de 508 árvores para a construção do Hospital Metropolitano, no Parque Itália, chegou à Câmara de Campinas. O vereador Wagner Romão (PT) apresentou um requerimento de informações sobre o licenciamento ambiental e levou a discussão ao plenário na sessão ordinária desta segunda-feira (21), quando classificou como “absurdo” o número de exemplares que serão eliminados para preparar o terreno.

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A manifestação ocorre poucos dias depois de a Prefeitura confirmar a dimensão da intervenção. Das 508 árvores previstas para retirada, 185 são nativas, 273 exóticas, 46 consideradas invasoras e quatro estão mortas. O inventário aponta ainda que 388 são de médio porte, 68 de grande porte e 52 de pequeno porte. O manejo recebeu autorização da Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

No plenário, Romão questionou principalmente se a implantação da unidade hospitalar necessariamente precisaria provocar uma intervenção ambiental desse tamanho. “508 árvores é um absurdo. Será que o governo do Estado não tinha um outro projeto para colocar o Hospital Metropolitano?”, afirmou. Na sequência, voltou a questionar a escolha: “Teria que ser ali necessariamente naquela região para suprimir 508 árvores?”