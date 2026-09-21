A região de Campinas pode receber entre 50 e 70 milímetros de chuva até quarta-feira (23), segundo novo alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A preocupação aumenta principalmente a partir desta terça-feira (22), quando as instabilidades devem ganhar força e provocar temporais mais abrangentes.
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Além do volume elevado de água, há previsão de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual de granizo.
O cenário merece atenção especial porque chega depois de um setembro já marcado por sucessivos episódios de chuva na região. A própria Defesa Civil alerta que locais onde o solo permanece encharcado ou rios apresentam níveis elevados ficam mais vulneráveis a novos problemas, como alagamentos, enxurradas e movimentações de terra.
A previsão específica para Campinas reforça a piora do tempo. Para esta terça-feira são esperadas pancadas de chuva, enquanto a quarta-feira deve continuar instável, com ocorrência de chuva e possibilidade de tempestade.
Campinas também está sob avisos meteorológicos do Inmet para tempestades, incluindo possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e granizo. O quadro coincide com o período destacado pela Defesa Civil como o de maior instabilidade.
A orientação é evitar áreas historicamente sujeitas a alagamentos, margens de córregos e rios e pontos próximos a encostas durante os períodos de chuva forte. Ruas ou trechos inundados não devem ser atravessados nem a pé nem de carro, mesmo quando a lâmina d'água aparentar ser pequena.
Durante tempestades, a recomendação é procurar abrigo em local seguro e manter distância de árvores, postes e estruturas que possam ser atingidas pelas rajadas. Rachaduras, inclinação de árvores ou postes e movimentações de terra também podem indicar situações de risco.