A região de Campinas pode receber entre 50 e 70 milímetros de chuva até quarta-feira (23), segundo novo alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A preocupação aumenta principalmente a partir desta terça-feira (22), quando as instabilidades devem ganhar força e provocar temporais mais abrangentes.

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Além do volume elevado de água, há previsão de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual de granizo.

O cenário merece atenção especial porque chega depois de um setembro já marcado por sucessivos episódios de chuva na região. A própria Defesa Civil alerta que locais onde o solo permanece encharcado ou rios apresentam níveis elevados ficam mais vulneráveis a novos problemas, como alagamentos, enxurradas e movimentações de terra.