Um homem condenado a 30 anos, oito meses e cinco dias de prisão por feminicídio foi capturado por policiais do Baep durante patrulhamento no Jardim Monte Alto, em Valinhos. O crime ocorreu em março de 2015, em Nova Esperança, no Paraná, e teve como vítima Zenilce Jesus de Souza, então com 27 anos.

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Segundo a Polícia Militar, Marcelo Alves de Souza foi abordado por uma equipe de Ações Especiais de Polícia. Durante a consulta aos sistemas, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto relacionado ao homicídio da ex-companheira.

O caso ganhou repercussão pelas circunstâncias descritas no processo. De acordo com os autos, Zenilce foi atacada durante a madrugada quando chegava em casa e sofreu cerca de 12 golpes com instrumento perfurocortante. Ela morreu em consequência de intensa hemorragia.

Filhos presenciaram os últimos momentos da mãe