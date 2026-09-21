Um homem condenado a 30 anos, oito meses e cinco dias de prisão por feminicídio foi capturado por policiais do Baep durante patrulhamento no Jardim Monte Alto, em Valinhos. O crime ocorreu em março de 2015, em Nova Esperança, no Paraná, e teve como vítima Zenilce Jesus de Souza, então com 27 anos.
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Segundo a Polícia Militar, Marcelo Alves de Souza foi abordado por uma equipe de Ações Especiais de Polícia. Durante a consulta aos sistemas, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto relacionado ao homicídio da ex-companheira.
O caso ganhou repercussão pelas circunstâncias descritas no processo. De acordo com os autos, Zenilce foi atacada durante a madrugada quando chegava em casa e sofreu cerca de 12 golpes com instrumento perfurocortante. Ela morreu em consequência de intensa hemorragia.
Filhos presenciaram os últimos momentos da mãe
Os dois filhos da vítima, que tinham 14 e 8 anos na época, estavam dentro da residência.
Conforme os registros judiciais citados na ocorrência, mesmo gravemente ferida, Zenilce conseguiu chegar à porta e pedir ajuda. As crianças abriram a casa e encontraram a mãe agonizando.
O adolescente tentou conter o sangramento enquanto a criança mais nova permaneceu junto dela. Um dos filhos também era filho do condenado.
Crime ocorreu após separação
Marcelo e Zenilce haviam vivido juntos por aproximadamente 13 anos e estavam separados desde dezembro de 2014.
Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, ele teria feito ameaças à ex-companheira e desrespeitado uma ordem judicial que o proibia de se aproximar ou manter contato com ela.
A acusação sustentou que o crime foi cometido em uma emboscada na própria residência da vítima.
Primeiro júri terminou em absolvição
O processo percorreu uma longa trajetória judicial. Em novembro de 2016, Marcelo foi submetido ao Tribunal do Júri e acabou absolvido pelo Conselho de Sentença.
O Ministério Público recorreu, e o Tribunal de Justiça do Paraná anulou o julgamento ao entender que a decisão havia sido contrária às provas dos autos. A defesa apresentou recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, mas a determinação para realização de um novo júri foi mantida.
Posteriormente, Marcelo foi condenado pelo feminicídio, resultando na pena de 30 anos, oito meses e cinco dias que consta no mandado cumprido em Valinhos.