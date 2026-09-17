A cadeira é a mesma. O partido é o mesmo. O discurso, porém, não poderia ter sido mais diferente. Tak Chung Wu (Cidadania) tomou posse nesta quarta-feira (16) para ocupar a vaga deixada por Vini Oliveira e utilizou seus primeiros minutos como vereador para apresentar não apenas as áreas nas quais pretende atuar, mas principalmente o método que parece disposto a adotar dentro da Câmara de Campinas. Depois de meses em que aquela cadeira esteve no centro de confrontos, exposições pelas redes sociais, brigas políticas e, finalmente, de uma cassação histórica, Tak escolheu palavras muito diferentes para sua estreia: “diálogo”, “construindo pontes”, “somar forças” e “consenso”.

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Não é necessário transformar os dois políticos em opostos absolutos nem imaginar que algumas frases pronunciadas na posse sejam garantia de como serão os próximos anos. Tak ainda não apresentou um projeto, não participou de uma grande votação e sequer teve tempo para enfrentar as inevitáveis contradições de um mandato. Discurso de posse é declaração de intenções. Mas, justamente por ser uma declaração de intenções, chama atenção o caminho que o novo vereador fez questão de anunciar aos agora colegas de plenário.

“Diálogo e integração, construindo pontes, fortalecendo os laços culturais e institucionais que tornam nossa cidade um polo de diversidade e cooperação internacional”, afirmou ao apresentar um dos quatro eixos de atuação. Pouco depois, foi ainda mais explícito sobre como pretende se comportar politicamente: disse estar disposto a “somar forças com os pares nesse Legislativo, sempre buscando o consenso em prol do interesse público e do progresso de Campinas”.