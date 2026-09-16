Uma investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Mogi Guaçu revelou que uma mulher de 31 anos simulou um falso sequestro na noite da última segunda-feira (14) para encobrir a apropriação de R$ 1,5 mil pertencentes ao próprio pai, um idoso. Segundo a Polícia Civil, o dinheiro teria sido usado para quitar uma dívida relacionada a jogos.
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O caso veio à tona quando a mulher procurou o Plantão Policial afirmando ter sido abordada por criminosos que, mediante grave ameaça e violência física, teriam levado dinheiro e cartões bancários. A suposta ocorrência gerou comoção e chegou a repercutir na imprensa.
A partir disso, equipes da DIG iniciaram diligências para apurar o caso. Durante a investigação, os policiais identificaram contradições no depoimento da mulher e inconsistências na forma como o crime teria sido executado.
Nesta terça-feira (15), os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança do local indicado como cenário do suposto crime. As gravações, feitas em horário compatível com o relato, mostraram que a ação criminosa descrita não ocorreu.
Confrontada com as imagens e demais evidências, a mulher confessou que comunicou falsamente o crime para justificar a apropriação do dinheiro do pai. Ela também admitiu ter provocado lesões no próprio corpo para dar veracidade à versão inicial.
A DIG instaurou inquérito policial para apurar os crimes efetivamente cometidos. A mulher foi indiciada por falsa comunicação de crime e apropriação indébita.