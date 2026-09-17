Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam em flagrante uma mulher, na quarta-feira (16), durante averiguação no bairro São Judas Tadeu, em Campinas. Na residência dela, os policiais localizaram uma pistola G2C calibre 9 mm, três carregadores, um colete balístico, diversas munições e uma quantidade de drogas — entre maconha, dry e ecstasy.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a ocorrência, a pistola é numerada e possui boletim de ocorrência por furto. O colete balístico também é numerado e pertence à Guarda Municipal, com boletim de ocorrência de furto registrado.

Ainda segundo a polícia, o fuzil e o revólver apreendidos no local são simulacros. Além das armas e drogas, foram encontradas balanças de precisão, maquinários para embalagem de entorpecentes, anabolizantes e um caderno com anotações de contabilidade.