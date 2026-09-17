17 de setembro de 2026
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CADEIA

Baep prende mulher com arsenal, drogas e colete furtado da GM

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/1° Baep
Equipes do 1º Baep encontraram armas, munições, entorpecentes e materiais para embalagem de drogas na residência da suspeita, no bairro São Judas Tadeu, em Campinas.
Equipes do 1º Baep encontraram armas, munições, entorpecentes e materiais para embalagem de drogas na residência da suspeita, no bairro São Judas Tadeu, em Campinas.

Equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam em flagrante uma mulher, na quarta-feira (16), durante averiguação no bairro São Judas Tadeu, em Campinas. Na residência dela, os policiais localizaram uma pistola G2C calibre 9 mm, três carregadores, um colete balístico, diversas munições e uma quantidade de drogas — entre maconha, dry e ecstasy.

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De acordo com a ocorrência, a pistola é numerada e possui boletim de ocorrência por furto. O colete balístico também é numerado e pertence à Guarda Municipal, com boletim de ocorrência de furto registrado.

Ainda segundo a polícia, o fuzil e o revólver apreendidos no local são simulacros. Além das armas e drogas, foram encontradas balanças de precisão, maquinários para embalagem de entorpecentes, anabolizantes e um caderno com anotações de contabilidade.

O caso foi apresentado e registrado no Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A mulher permaneceu presa e está à disposição da Justiça.

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