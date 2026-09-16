Um funcionário de 32 anos, identificado como Pedro Henrique Turati Melquiades, morreu no final da tarde de terça-feira (15), após sofrer uma queda enquanto trabalhava no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ele atuava na área de manutenção da unidade e prestava serviço pela Santa Casa de Chavantes.
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O acidente ocorreu em uma área restrita do hospital, entre o pronto-socorro e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia). As circunstâncias da queda ainda estão sendo apuradas, e o caso foi registrado pela Polícia Civil.
Informações iniciais apontavam que o funcionário estaria trabalhando no telhado e teria caído da estrutura. A assessoria do Hospital Municipal, no entanto, afirmou posteriormente que a informação não procede e que a queda não ocorreu do telhado.
Em nota divulgada na noite desta terça-feira, a administração do hospital informou que “o funcionário sofreu a queda de uma escada de circulação, em uma área de acesso restrito”. O caso teria ocorrido entre 17h30 e 18h.
Relatos iniciais também indicavam que a queda aconteceu próxima ao local onde pacientes recebem medicação e permanecem em atendimento. Uma enfermeira teria presenciado o acidente.
Segundo a Prefeitura de Americana, o trabalhador chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no final da tarde. A administração lamentou o ocorrido e se solidarizou com familiares e amigos.