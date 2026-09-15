A sequência de chuvas volumosas que marcou a primeira quinzena de setembro provocou uma recuperação expressiva do Sistema Cantareira, um dos principais mananciais de abastecimento do país e estratégico tanto para a Grande São Paulo quanto para a Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), onde está Campinas.
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O sistema começou setembro com 33,1% do volume armazenado. Nesta terça-feira (15), exatamente na metade do mês, o índice chegou a 39,1%, uma alta de seis pontos percentuais em apenas duas semanas. Em termos proporcionais, o armazenamento cresceu cerca de 18% em relação ao nível registrado no primeiro dia do mês.
A recuperação acompanha um setembro excepcionalmente úmido. Na região do Cantareira, foram registrados 253,1 milímetros de chuva na primeira quinzena, diante de uma média histórica de 78,8 mm para setembro. Ou seja, em apenas 15 dias, choveu mais de três vezes o volume normalmente esperado para o mês inteiro.
Chuva já supera média mensal em mais de 200%
O acumulado registrado até esta segunda representa aproximadamente 321% da média histórica de setembro. Em outras palavras, o volume de chuva já está cerca de 221% acima do padrão mensal, mesmo restando metade do mês.
A água que chega às represas não se transforma integralmente e de forma imediata em volume armazenado, já que parte é absorvida pelo solo, alimenta cursos d'água, sofre evaporação ou segue pelo sistema de vazões. Ainda assim, a persistência das chuvas provocou uma reação clara nos reservatórios do Cantareira.
O comportamento contrasta com o cenário observado no início do mês, quando o sistema operava pouco acima de um terço da capacidade de armazenamento.
Estratégico para Campinas e Grande SP
Formado por um conjunto de represas interligadas, o Cantareira tem papel fundamental no abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo, mas também influencia diretamente a disponibilidade hídrica da Bacia PCJ.
É justamente dessa bacia que dependem municípios da Região Metropolitana de Campinas para captação de água, especialmente por meio dos rios Atibaia e Jaguari. Por isso, a recuperação dos reservatórios é acompanhada também pelos órgãos responsáveis pela gestão hídrica regional.
Apesar do avanço registrado nesta primeira quinzena, o nível de 39,1% ainda mantém o sistema distante da capacidade máxima, o que torna importante acompanhar a evolução das chuvas nos próximos meses.
Se setembro mantiver o padrão registrado até agora, o Cantareira poderá encerrar o mês em situação significativamente melhor do que começou, depois de ganhar seis pontos percentuais de armazenamento em apenas 15 dias.