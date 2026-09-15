A sequência de chuvas volumosas que marcou a primeira quinzena de setembro provocou uma recuperação expressiva do Sistema Cantareira, um dos principais mananciais de abastecimento do país e estratégico tanto para a Grande São Paulo quanto para a Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), onde está Campinas.

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O sistema começou setembro com 33,1% do volume armazenado. Nesta terça-feira (15), exatamente na metade do mês, o índice chegou a 39,1%, uma alta de seis pontos percentuais em apenas duas semanas. Em termos proporcionais, o armazenamento cresceu cerca de 18% em relação ao nível registrado no primeiro dia do mês.

A recuperação acompanha um setembro excepcionalmente úmido. Na região do Cantareira, foram registrados 253,1 milímetros de chuva na primeira quinzena, diante de uma média histórica de 78,8 mm para setembro. Ou seja, em apenas 15 dias, choveu mais de três vezes o volume normalmente esperado para o mês inteiro.

Chuva já supera média mensal em mais de 200%