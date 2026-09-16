16 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

Mães são presas após incêndio que matou Miguel

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Mulheres responderão por abandono de incapaz; crianças estavam sozinhas no apartamento no momento do acidente.
Mulheres responderão por abandono de incapaz; crianças estavam sozinhas no apartamento no momento do acidente.

Duas mulheres foram presas após um incêndio em um apartamento no Jardim Itayu, em Campinas, que resultou na morte de uma criança de 3 anos, identificada como Miguel, e deixou outras duas gravemente feridas, na manhã de terça-feira (15).

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As mães das vítimas são as detidas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros afirmou que as três crianças eram irmãs, mas a informação foi retificada ao longo do dia.

De acordo com a Polícia, as três crianças estavam sozinhas no imóvel quando o fogo começou. Uma das mulheres presas é mãe de Miguel, de 3 anos, que morreu carbonizado no incêndio. A outra é mãe das duas crianças feridas, de 3 e 6 anos, que foram resgatadas e encaminhadas em estado grave a um hospital da região.

As duas mulheres devem responder por abandono de incapaz. A mãe de Miguel, no entanto, responderá também pelo agravante da morte da criança após o abandono. Ambas foram encaminhadas à cadeia feminina de Paulínia.

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