Duas mulheres foram presas após um incêndio em um apartamento no Jardim Itayu, em Campinas, que resultou na morte de uma criança de 3 anos, identificada como Miguel, e deixou outras duas gravemente feridas, na manhã de terça-feira (15).

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As mães das vítimas são as detidas. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros afirmou que as três crianças eram irmãs, mas a informação foi retificada ao longo do dia.

De acordo com a Polícia, as três crianças estavam sozinhas no imóvel quando o fogo começou. Uma das mulheres presas é mãe de Miguel, de 3 anos, que morreu carbonizado no incêndio. A outra é mãe das duas crianças feridas, de 3 e 6 anos, que foram resgatadas e encaminhadas em estado grave a um hospital da região.