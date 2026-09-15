A Câmara de Campinas tentou voltar à normalidade nesta segunda-feira (14). Tentou. Era, na prática, a primeira reunião ordinária depois da histórica cassação de Vini Oliveira, já que a sessão da própria quarta-feira, após o julgamento, acabou derrubada por falta de quórum. E havia sinais evidentes de que ninguém parecia interessado em prolongar demasiadamente a noite. A Ordem do Dia foi resolvida rapidamente, o plenário aproveitou para limpar boa parte de uma pauta recheada de honrarias represadas e matérias capazes de provocar discussões mais demoradas acabaram retiradas. Depois de meses de Comissão Processante e de uma sessão de cinco horas e meia que terminou com a primeira cassação de um vereador da história da Casa, era quase uma noite de descompressão.

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Até porque a pauta favorecia isso. Foram aprovados diplomas, denominações de vias e outras matérias sem grande potencial de confronto. Entre os projetos de conteúdo mais amplo, avançou em primeira discussão a proposta de Benê Lima (PL) que reserva pelo menos 30% das novas vagas em atividades de artes marciais promovidas ou subsidiadas pelo município para estudantes da rede municipal de ensino. Também passou em primeira votação o projeto de Hebert Ganem (Podemos) sobre placas de sinalização de silêncio em locais que atendem pessoas com transtorno do espectro autista. Já propostas com maior capacidade de produzir debate ficaram para outra hora: saíram da pauta a Semana Municipal da Limpeza Digital, de Wagner Romão (PT) e Luis Yabiku (Republicanos), e principalmente o projeto de Nick Schneider (PL) que obriga a instalação de placas com informações sobre aborto em determinados estabelecimentos.

Só que limpar a pauta é bem mais fácil do que limpar o ambiente político.