Um jovem morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde de domingo (13), no km 171 da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu. O suspeito foi identificado como Mikael Andrade, morador do bairro Jardim São Carlos, segundo relatos de amigos.

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De acordo com as primeiras informações, equipes da PM acompanhavam dois veículos quando, durante a abordagem, um dos ocupantes desembarcou e sacou uma arma de fogo. Houve reação dos policiais, e o jovem foi atingido pelos disparos.

Baleado, Mikael caiu em uma vala no canteiro central da rodovia e não resistiu, morrendo no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito.

Duas gestantes ficaram feridas