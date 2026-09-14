Um jovem morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde de domingo (13), no km 171 da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Guaçu. O suspeito foi identificado como Mikael Andrade, morador do bairro Jardim São Carlos, segundo relatos de amigos.
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De acordo com as primeiras informações, equipes da PM acompanhavam dois veículos quando, durante a abordagem, um dos ocupantes desembarcou e sacou uma arma de fogo. Houve reação dos policiais, e o jovem foi atingido pelos disparos.
Baleado, Mikael caiu em uma vala no canteiro central da rodovia e não resistiu, morrendo no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito.
Duas gestantes ficaram feridas
A ocorrência também deixou duas gestantes feridas. Uma delas foi atingida por arma de fogo no ombro. A outra, que também estava no veículo, sofreu ferimentos por estilhaços e apresentou uma crise nervosa. As vítimas receberam atendimento das equipes de emergência e foram encaminhadas para atendimento médico.
Um dos veículos envolvidos, um Citroën branco, transportava duas pessoas. O outro conseguiu fugir do local. As circunstâncias do confronto e o possível envolvimento dos ocupantes dos veículos em um roubo ainda serão apurados pelas autoridades.