O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas, e a Polícia Militar deflagraram nesta terça-feira (15) a Operação Nexus, que visa desarticular uma organização criminosa estruturada e permanente dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais em Itatiba. Um vereador e um policial militar da cidade são alvos de busca e apreensão.
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Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão, em Itatiba e Campinas. A operação atinge todos os núcleos da organização: comando e lavagem de capitais, gerenciamento operacional, monitoramento e vigilância, abastecimento e distribuição, logística e suporte, além dos pontos de venda.
Mandados de busca também estão sendo cumpridos na casa de um vereador de Itatiba e na Câmara Municipal. O parlamentar é suspeito de integrar o núcleo de monitoramento da organização criminosa.
A Corregedoria da Polícia Militar cumpre ainda mandados de busca contra um policial militar investigado por suposta relação com o alvo principal da operação.
Como era
Segundo as investigações, a cidade de Itatiba abrigava um sofisticado sistema de monitoramento mantido pelo crime organizado, em funcionamento 24 horas por dia. O esquema permitia que os criminosos adotassem medidas imediatas para esconder drogas, dispersar vendedores e interromper temporariamente as atividades ilícitas sempre que identificavam a aproximação das forças de segurança.
O principal alvo da operação, conhecido como Tim, tem histórico criminal por tráfico de drogas e roubo, é integrante do PCC e está sendo preso junto com a esposa em um condomínio de altíssimo padrão em Itatiba. O casal integra o núcleo de comando e lavagem de capitais da organização.
Durante a investigação, Tim teria adquirido e negociado mais de 20 veículos de alto padrão, entre eles Lamborghini, Ferrari e Porsche.
Três lojas de veículos — duas em Itatiba e uma em Campinas — também são alvos da operação por suspeita de lavagem de capitais. Um dos investigados, proprietário de uma dessas lojas, atuaria como uma espécie de “banco” do alvo principal, com pagamentos que ultrapassam R$ 2 milhões.