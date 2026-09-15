O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas, e a Polícia Militar deflagraram nesta terça-feira (15) a Operação Nexus, que visa desarticular uma organização criminosa estruturada e permanente dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais em Itatiba. Um vereador e um policial militar da cidade são alvos de busca e apreensão.

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Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão, em Itatiba e Campinas. A operação atinge todos os núcleos da organização: comando e lavagem de capitais, gerenciamento operacional, monitoramento e vigilância, abastecimento e distribuição, logística e suporte, além dos pontos de venda.

Mandados de busca também estão sendo cumpridos na casa de um vereador de Itatiba e na Câmara Municipal. O parlamentar é suspeito de integrar o núcleo de monitoramento da organização criminosa.