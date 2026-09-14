A Polícia Militar localizou uma microestufa para cultivo de cannabis dentro de um apartamento no Residencial Vila União, em Campinas. A estrutura tinha quatro plantas germinadas e foi encontrada durante o atendimento de uma ocorrência familiar.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe havia sido acionada para acompanhar um desentendimento entre mãe e filho. Durante a retirada de pertences pessoais do imóvel, os policiais entraram em um dos quartos e localizaram a estrutura usada para o plantio.

No local, foram encontradas quatro plantas de Cannabis sativa, além dos equipamentos utilizados para o cultivo em ambiente fechado.