14 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EM APARTAMENTO

Microestufa de cannabis é descoberta em quarto de apartamento

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/47º BPM/I
Polícia encontrou microestufa com quatro plantas de cannabis durante atendimento de ocorrência familiar no Residencial Vila União.
Polícia encontrou microestufa com quatro plantas de cannabis durante atendimento de ocorrência familiar no Residencial Vila União.

A Polícia Militar localizou uma microestufa para cultivo de cannabis dentro de um apartamento no Residencial Vila União, em Campinas. A estrutura tinha quatro plantas germinadas e foi encontrada durante o atendimento de uma ocorrência familiar.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe havia sido acionada para acompanhar um desentendimento entre mãe e filho. Durante a retirada de pertences pessoais do imóvel, os policiais entraram em um dos quartos e localizaram a estrutura usada para o plantio.

No local, foram encontradas quatro plantas de Cannabis sativa, além dos equipamentos utilizados para o cultivo em ambiente fechado.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas junto com o material apreendido e permaneceu à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários