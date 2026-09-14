O cantor sertanejo Jonas Rocha, de 38 anos, morreu no último sábado (12) após perder o controle do carro e bater contra um poste na Avenida John Boyd Dunlop, no bairro Bela Aliança, no distrito do Campo Grande, em Campinas.
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Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Jonas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. O passageiro foi socorrido pelas equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico com ferimentos considerados leves.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.