14 de setembro de 2026
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TRISTE

Cantor sertanejo morre após acidente de carro em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Artista de 38 anos perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na madrugada deste sábado; passageiro teve ferimentos leves
Artista de 38 anos perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na madrugada deste sábado; passageiro teve ferimentos leves

O cantor sertanejo Jonas Rocha, de 38 anos, morreu no último sábado (12) após perder o controle do carro e bater contra um poste na Avenida John Boyd Dunlop, no bairro Bela Aliança, no distrito do Campo Grande, em Campinas.

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Duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Jonas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local. O passageiro foi socorrido pelas equipes de resgate e encaminhado para atendimento médico com ferimentos considerados leves.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. O caso foi levado e registrado no Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

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