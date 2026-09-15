A operação Posto Seguro terminou com três intimações administrativas, a interdição de um estabelecimento e a prisão em flagrante de um responsável em Campinas. A fiscalização realizada nesta segunda-feira (14) atingiu quatro postos na cidade — dois no Centro, um na Vila Paraíso e outro no Jardim Campos Elíseos.
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A ação reuniu Polícia Civil, Ipem-SP, CPFL e Secretaria Municipal de Urbanismo. Enquanto os órgãos técnicos verificavam a quantidade e a qualidade dos combustíveis e as condições das bombas, a Prefeitura analisou a situação documental e administrativa dos estabelecimentos.
No Jardim Campos Elíseos, a fiscalização constatou problemas nos lacres das bombas e diferença superior a 100 mililitros a cada 20 litros abastecidos. O responsável pelo posto foi preso em flagrante, o estabelecimento foi interditado e amostras dos combustíveis foram recolhidas para análise.
Três postos receberam intimações
Na parte administrativa, a Secretaria de Urbanismo expediu três intimações. Em um dos estabelecimentos, foi determinada a regularização de um Certificado de Licenciamento Integrado, o CLI, que estava pendente.
Outro posto foi intimado a apresentar CLI válido e CNPJ em situação ativa, enquanto um terceiro deverá apresentar alvará de funcionamento válido.
Apesar das pendências, os quatro estabelecimentos vistoriados em Campinas apresentaram AVCB ou CLCB válidos, documentos que comprovam a regularidade das condições de segurança contra incêndio perante o Corpo de Bombeiros.
Máquinas de cartão também viraram alvo
Em outro posto, localizado no Centro, os policiais identificaram máquinas de cartão vinculadas a um CNPJ diferente do estabelecimento. O caso foi encaminhado à Prefeitura para análise das providências cabíveis.
Segundo a Polícia Civil, essa irregularidade levantou suspeita de possível sonegação fiscal e passou a integrar a apuração.
Ao todo, a operação verificou cinco endereços, sendo quatro em Campinas e um em Paulínia. A investigação prossegue com a análise dos combustíveis, dos documentos recolhidos e das irregularidades identificadas.