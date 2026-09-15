A operação Posto Seguro terminou com três intimações administrativas, a interdição de um estabelecimento e a prisão em flagrante de um responsável em Campinas. A fiscalização realizada nesta segunda-feira (14) atingiu quatro postos na cidade — dois no Centro, um na Vila Paraíso e outro no Jardim Campos Elíseos.

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A ação reuniu Polícia Civil, Ipem-SP, CPFL e Secretaria Municipal de Urbanismo. Enquanto os órgãos técnicos verificavam a quantidade e a qualidade dos combustíveis e as condições das bombas, a Prefeitura analisou a situação documental e administrativa dos estabelecimentos.

No Jardim Campos Elíseos, a fiscalização constatou problemas nos lacres das bombas e diferença superior a 100 mililitros a cada 20 litros abastecidos. O responsável pelo posto foi preso em flagrante, o estabelecimento foi interditado e amostras dos combustíveis foram recolhidas para análise.

Três postos receberam intimações