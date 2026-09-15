A chuva desta segunda-feira (14) provocou 15 ocorrências em Campinas, entre alagamentos de imóveis, quedas de árvores, muros danificados, imóveis em situação de risco e erosão. O maior acumulado chegou a 24,5 milímetros em Sousas, enquanto a previsão ainda indica possibilidade de novas pancadas fortes e temporais nesta terça-feira (15).
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Foram registrados quatro alagamentos de imóveis no Jardim Santa Lúcia, Bairro Novo Campos Elíseos, Jardim Alvorada e Jardim Cristina. Também houve duas quedas de árvores, uma no Bairro das Palmeiras, sobre a rede elétrica, e outra na Vila Nogueira.
A Defesa Civil ainda identificou três imóveis em situação de risco, no Jardim São Marcos, Jardim Aero Continental e DIC V; três muros com risco de queda, na Vila Paraíso, Novo Campos Elíseos e Botafogo; duas quedas de muro, no Jardim Itaguaçu e no Bonfim; e uma erosão em via pública no Cambuí.
Bloqueios no Bosque e no Taquaral
Além das ocorrências, a Emdec retomou às 18h desta segunda-feira os bloqueios preventivos na região do Bosque dos Jequitibás e da Lagoa do Taquaral, que serão mantidos durante o horário de pico da manhã desta terça-feira.
Na região do Bosque, permanece bloqueada a Rua General Marcondes Salgado, ao lado da área verde. Nos períodos de menor movimento, a faixa reversível fica desativada e o trânsito é desviado da Via Expressa Waldemar Paschoal para as avenidas Aquidabã e Boaventura do Amaral, seguindo em direção à Moraes Salles.
Nos horários de pico, a Emdec ativa uma faixa reversível na Rua Coronel Quirino, no trecho entre a Avenida Dr. Moraes Salles e a General Marcondes Salgado.
No Taquaral, segue interditada a pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado, entre a altura da Avenida Almeida Garret e o balão onde fica o 4º Distrito Policial.
Medidas começaram na sexta-feira
Os bloqueios vêm sendo adotados desde sexta-feira (11), com liberações pontuais nos períodos de menor fluxo ou de estiagem.
A medida é acionada quando o acumulado de chuva ultrapassa 80 milímetros em 72 horas, condição que mantém o solo encharcado e aumenta o risco de queda de árvores em áreas muito arborizadas.
A preocupação é reduzir a circulação de veículos nesses trechos enquanto persistem as condições de risco.
Terça ainda pode ter temporal
Segundo o Cepagri/Unicamp, esta terça-feira terá céu predominantemente nublado, com possibilidade de períodos de sol. As temperaturas devem variar entre 15°C e 23°C.
Há previsão de chuva durante a madrugada, com uma pausa pela manhã, mas novas pancadas podem ocorrer a partir da tarde, com possibilidade de chuva localmente forte, temporais e alta incidência de raios.
Na quarta e quinta-feira, a tendência é de menor instabilidade, mas os ventos podem ganhar força, com velocidades médias entre 25 e 35 km/h e rajadas ocasionais de até 50 km/h.
Parques seguem fechados em três regiões
Como medida preventiva, permanecem fechados os parques das regiões Norte, Noroeste e Sul, onde o acumulado de chuva em 72 horas continuou acima do limite de 80 milímetros previsto em decreto municipal.