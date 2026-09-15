A chuva desta segunda-feira (14) provocou 15 ocorrências em Campinas, entre alagamentos de imóveis, quedas de árvores, muros danificados, imóveis em situação de risco e erosão. O maior acumulado chegou a 24,5 milímetros em Sousas, enquanto a previsão ainda indica possibilidade de novas pancadas fortes e temporais nesta terça-feira (15).

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Foram registrados quatro alagamentos de imóveis no Jardim Santa Lúcia, Bairro Novo Campos Elíseos, Jardim Alvorada e Jardim Cristina. Também houve duas quedas de árvores, uma no Bairro das Palmeiras, sobre a rede elétrica, e outra na Vila Nogueira.

A Defesa Civil ainda identificou três imóveis em situação de risco, no Jardim São Marcos, Jardim Aero Continental e DIC V; três muros com risco de queda, na Vila Paraíso, Novo Campos Elíseos e Botafogo; duas quedas de muro, no Jardim Itaguaçu e no Bonfim; e uma erosão em via pública no Cambuí.

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