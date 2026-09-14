A Prefeitura de Campinas recolheu 409 peças de uniformes escolares encontradas às margens da Rodovia dos Bandeirantes e abriu uma apuração para descobrir a origem do material e as circunstâncias do descarte.
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Do total, foram localizadas 274 jaquetas, 59 calças, 59 camisetas e 17 bermudas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a maioria das peças apresenta sinais de uso.
Os uniformes foram encaminhados ao almoxarifado da Educação, onde passarão por análise. A Guarda Municipal, por meio do setor de inteligência, também atua na apuração para tentar identificar de onde saiu o material e se houve alguma irregularidade no descarte.
Caso será levado à Polícia Civil
A Secretaria de Educação informou que registrará um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, para que o episódio também seja investigado pelas autoridades competentes.
Até o momento, a Prefeitura não informou de que escolas ou unidades poderiam ter saído as peças, nem explicou como os uniformes chegaram às margens da rodovia.
A informação de que a maioria dos itens tem sinais de uso passa a ser um elemento relevante da investigação, já que a administração municipal mantém estoques de reserva tanto no almoxarifado quanto nas próprias escolas.
Estoque reserva
Segundo a Secretaria, essa reserva é utilizada para substituição de peças, atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, fornecimento a alunos de novas turmas e outras necessidades da rede.
A Prefeitura também afirma que todos os estudantes da rede municipal iniciaram o ano letivo de 2026 com os kits de uniformes. A distribuição começou em novembro de 2025.
A investigação agora deverá tentar esclarecer quem descartou as 409 peças, de onde elas vieram e por que foram abandonadas às margens da Bandeirantes.