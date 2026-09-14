A Prefeitura de Campinas recolheu 409 peças de uniformes escolares encontradas às margens da Rodovia dos Bandeirantes e abriu uma apuração para descobrir a origem do material e as circunstâncias do descarte.

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Do total, foram localizadas 274 jaquetas, 59 calças, 59 camisetas e 17 bermudas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a maioria das peças apresenta sinais de uso.

Os uniformes foram encaminhados ao almoxarifado da Educação, onde passarão por análise. A Guarda Municipal, por meio do setor de inteligência, também atua na apuração para tentar identificar de onde saiu o material e se houve alguma irregularidade no descarte.

Caso será levado à Polícia Civil