O futuro vereador Tak Wu (Cidadania) esteve na Câmara de Campinas na tarde de sexta-feira (11) para uma visita ao presidente do Legislativo, Luiz Rossini (Republicanos). O encontro marcou a primeira passagem institucional de Tak pela Casa depois da convocação para assumir a vaga deixada por Vini Oliveira, cassado na última quarta-feira (9).
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Apesar da visita e dos preparativos para a chegada do novo parlamentar, a data da posse ainda não foi definida. A expectativa é que a cerimônia ocorra ainda nesta semana. Tak tem prazo até 23 de setembro para assumir oficialmente o mandato.
Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, ele foi convocado pela Câmara após a formalização da cassação de Vini. No painel eletrônico do plenário, deverá aparecer simplesmente como “Tak”, nome pelo qual já é conhecido politicamente.
Experiência internacional e trabalho social
Nascido em Hong Kong, Tak Chung Wu é brasileiro naturalizado, advogado e tem uma trajetória ligada à administração pública, ao terceiro setor e às relações entre Campinas e instituições chinesas.
Durante a passagem pela Prefeitura de Campinas, atuou em áreas ligadas à habitação e à cooperação internacional. Também esteve à frente de iniciativas voltadas à aproximação de Campinas com universidades, empresas e organismos estrangeiros.
Na visita à Câmara, Tak afirmou que pretende levar essa experiência para o mandato. “Quero contribuir com minha experiência, principalmente na área de Relações Internacionais, para dar mais amplitude às atividades da Câmara Municipal de Campinas”, disse.
Rossini também destacou a atuação do futuro vereador em projetos sociais e de voluntariado. “Não foi um processo fácil, mas a Câmara Municipal de Campinas continua seu trabalho e vai precisar da experiência que o Tak vai trazer para essa Casa”, afirmou o presidente.
Gabinete 3 será ocupado por Tak
Depois da conversa com Rossini, Tak conheceu o gabinete número 3, que deverá ocupar quando assumir o mandato.
O espaço atualmente é utilizado por Wagner Romão (PT), que solicitou à Presidência a transferência para o gabinete 5, anteriormente ocupado por Vini Oliveira. Os dois gabinetes ficam no térreo da sede do Legislativo.
A reorganização interna é mais um dos efeitos administrativos da cassação. Na quinta-feira (10), a Câmara já havia exonerado os sete servidores comissionados que trabalhavam no gabinete de Vini.
Tak recebeu 956 votos nas eleições municipais de 2024 e ficou como primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania. Com a convocação formal, ele agora aguarda apenas a definição da data para tomar posse e passar a integrar oficialmente o plenário da Câmara de Campinas.