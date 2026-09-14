O futuro vereador Tak Wu (Cidadania) esteve na Câmara de Campinas na tarde de sexta-feira (11) para uma visita ao presidente do Legislativo, Luiz Rossini (Republicanos). O encontro marcou a primeira passagem institucional de Tak pela Casa depois da convocação para assumir a vaga deixada por Vini Oliveira, cassado na última quarta-feira (9).

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Apesar da visita e dos preparativos para a chegada do novo parlamentar, a data da posse ainda não foi definida. A expectativa é que a cerimônia ocorra ainda nesta semana. Tak tem prazo até 23 de setembro para assumir oficialmente o mandato.

Primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, ele foi convocado pela Câmara após a formalização da cassação de Vini. No painel eletrônico do plenário, deverá aparecer simplesmente como “Tak”, nome pelo qual já é conhecido politicamente.

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