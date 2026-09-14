A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) começa a operar, nesta terça-feira (15), seis novos pontos de fiscalização eletrônica na cidade. Os equipamentos serão instalados nos corredores Campo Grande e Ouro Verde e na região central, com o objetivo de coibir condutas de risco que provocam mortes e feridos no trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Serão três radares na Avenida Ruy Rodriguez, dois na John Boyd Dunlop e um na Barão de Itapura. Entre 2023 e julho de 2026, os cruzamentos que receberão os equipamentos registraram 118 sinistros em um raio de 200 metros — sendo 51 com vítimas feridas, 60 sem vítimas, quatro atropelamentos e três ocorrências fatais.

Os novos radares vão monitorar o respeito ao limite de velocidade das vias, fixado em 50 km/h, além de coibir o avanço semafórico e a parada sobre a faixa de pedestres.