A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) começa a operar, nesta terça-feira (15), seis novos pontos de fiscalização eletrônica na cidade. Os equipamentos serão instalados nos corredores Campo Grande e Ouro Verde e na região central, com o objetivo de coibir condutas de risco que provocam mortes e feridos no trânsito.
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Serão três radares na Avenida Ruy Rodriguez, dois na John Boyd Dunlop e um na Barão de Itapura. Entre 2023 e julho de 2026, os cruzamentos que receberão os equipamentos registraram 118 sinistros em um raio de 200 metros — sendo 51 com vítimas feridas, 60 sem vítimas, quatro atropelamentos e três ocorrências fatais.
Os novos radares vão monitorar o respeito ao limite de velocidade das vias, fixado em 50 km/h, além de coibir o avanço semafórico e a parada sobre a faixa de pedestres.
Segundo a Emdec, a escolha dos locais levou em conta não apenas o histórico de acidentes, mas também a presença de travessias regulares de usuários do transporte coletivo.
Antes mesmo do início da operação, a empresa já havia registrado flagrantes de excesso de velocidade nos novos pontos, com condutores trafegando entre 60 km/h e mais de 80 km/h em vias cujo limite é de 50 km/h.
Confira os novos pontos de fiscalização
- Av. John Boyd Dunlop (Centro–bairro) x Rua Moacir Penachin
12 sinistros no sentido bairro: sete sem vítimas e cinco com vítimas feridas.
- Av. John Boyd Dunlop (Bairro–Centro) x Rua Benedito Franco
25 sinistros: 11 sem vítimas, 11 com vítimas feridas, dois atropelamentos e um fatal.
- Av. Ruy Rodriguez x Rua Antônia Ceregatti Albieri
39 sinistros: 19 sem vítimas, 19 com vítimas feridas e um atropelamento.
- Av. Ruy Rodriguez (Centro–bairro), próximo ao Atacadão / Av. Ruy Rodriguez (Bairro–Centro), em frente ao Atacadão
12 sinistros nos dois sentidos: oito sem vítimas, três com vítimas feridas e um fatal.
- Av. Barão de Itapura x Andrade Neves
30 sinistros: 15 sem vítimas, 13 com vítimas feridas, um atropelamento e um fatal.