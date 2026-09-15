Uma criança de 3 anos morreu em um incêndio na manhã desta terça-feira (15), em um prédio na região do Carlos Lourenço, em Campinas. Outras duas crianças, irmãs da vítima, foram socorridas em estado grave.
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O fogo atingiu o último andar do edifício, na Rua Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, as duas crianças sobreviventes conseguiram sair do apartamento em chamas, mas sofreram queimaduras na região do rosto.
As vítimas foram levadas inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento do bairro e, devido à gravidade dos ferimentos, transferidas para outros hospitais da cidade. Uma menina de 6 anos foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, e um menino de 4 anos, ao Hospital Mário Gattinho.
Corpo localizado após controle do fogo
O corpo do menino carbonizado só foi encontrado depois que o incêndio foi controlado. De acordo com o primeiro-tenente Lucas Henrique Prolezi, dos Bombeiros, o acúmulo de materiais dificultou a localização da vítima.
“Lá é uma residência. A gente entende a questão precária, humilde, da família. Não é um ambiente muito organizado. A gente teve dificuldade de encontrar essa terceira vítima, devido ao acúmulo de roupa, material, mobília desorganizada”, afirmou.
O oficial relatou que o fogo se concentrou em um único cômodo, um dormitório. “A gente encontrou bastante fogo em um cômodo só. O prédio tem seis andares e seis cômodos dentro da residência. Quase no último cômodo foi o foco inicial, uma causa inconclusiva. Quando a gente estava subindo as escadas, os moradores foram informando a situação das vítimas”, disse.