Uma criança de 3 anos morreu em um incêndio na manhã desta terça-feira (15), em um prédio na região do Carlos Lourenço, em Campinas. Outras duas crianças, irmãs da vítima, foram socorridas em estado grave.

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O fogo atingiu o último andar do edifício, na Rua Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, as duas crianças sobreviventes conseguiram sair do apartamento em chamas, mas sofreram queimaduras na região do rosto.

As vítimas foram levadas inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento do bairro e, devido à gravidade dos ferimentos, transferidas para outros hospitais da cidade. Uma menina de 6 anos foi encaminhada ao Hospital de Clínicas da Unicamp, e um menino de 4 anos, ao Hospital Mário Gattinho.

Corpo localizado após controle do fogo