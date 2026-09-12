Dois novos radares de velocidade começam a operar na próxima terça-feira (15) em Indaiatuba. Os equipamentos foram instalados na Avenida Padre Arthur Lupurine Sampaio, próximo à Rua Álvaro Estevam de Araújo, e vão fiscalizar os dois sentidos da via.
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O limite de velocidade no trecho será de 50 km/h. Segundo a Prefeitura, os dispositivos já passaram pela aferição do Inmetro e estão liberados para entrar em funcionamento.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana afirma que os locais foram definidos a partir de estudos sobre fluxo de veículos e histórico de ocorrências, com foco na redução de riscos para motoristas e pedestres.
Outros dois pontos terão fiscalização eletrônica
Além dos equipamentos que entram em operação na terça-feira, a Prefeitura prepara a instalação de radares em outros dois pontos da cidade.
Um deles ficará na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo à Rua Sidney Vianna, no sentido bairro-centro. Nesse trecho, o limite será de 60 km/h.
O outro será instalado na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, nas proximidades do condomínio Jardim Dona Maria Cândida, no sentido centro-bairro, com velocidade máxima de 50 km/h.
Esses dois equipamentos ainda passarão por aferição e testes técnicos antes de começarem a autuar. A data de início da fiscalização será divulgada posteriormente pela Prefeitura.