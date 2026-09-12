Dois novos radares de velocidade começam a operar na próxima terça-feira (15) em Indaiatuba. Os equipamentos foram instalados na Avenida Padre Arthur Lupurine Sampaio, próximo à Rua Álvaro Estevam de Araújo, e vão fiscalizar os dois sentidos da via.

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O limite de velocidade no trecho será de 50 km/h. Segundo a Prefeitura, os dispositivos já passaram pela aferição do Inmetro e estão liberados para entrar em funcionamento.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana afirma que os locais foram definidos a partir de estudos sobre fluxo de veículos e histórico de ocorrências, com foco na redução de riscos para motoristas e pedestres.

Outros dois pontos terão fiscalização eletrônica