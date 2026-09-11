O forte acumulado de chuva dos últimos dias trouxe uma nova preocupação para Campinas: a rápida elevação do nível dos rios Atibaia e Capivari. Dados da rede de telemetria da Sabesp mostram que os dois mananciais subiram de forma acentuada e chegaram a extravasar em pontos monitorados nesta sexta-feira (11).

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Na captação de Valinhos, o Rio Atibaia passou de cerca de 1,2 metro para 2,62 metros de um dia para o outro. Já na estação Desembargador Furtado, o nível ultrapassou 3,38 metros e houve extravasamento.

O aumento da vazão já provoca reflexos principalmente em Sousas, onde há registro de alagamento de vias. A Defesa Civil mantém acompanhamento constante de pontos historicamente vulneráveis, entre eles o Beco do Mokarzel, área conhecida por episódios recorrentes de enchentes.

Atibaia está no limite