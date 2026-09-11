O forte acumulado de chuva dos últimos dias trouxe uma nova preocupação para Campinas: a rápida elevação do nível dos rios Atibaia e Capivari. Dados da rede de telemetria da Sabesp mostram que os dois mananciais subiram de forma acentuada e chegaram a extravasar em pontos monitorados nesta sexta-feira (11).
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Na captação de Valinhos, o Rio Atibaia passou de cerca de 1,2 metro para 2,62 metros de um dia para o outro. Já na estação Desembargador Furtado, o nível ultrapassou 3,38 metros e houve extravasamento.
O aumento da vazão já provoca reflexos principalmente em Sousas, onde há registro de alagamento de vias. A Defesa Civil mantém acompanhamento constante de pontos historicamente vulneráveis, entre eles o Beco do Mokarzel, área conhecida por episódios recorrentes de enchentes.
Atibaia está no limite
Cheia do Atibaia é monitorada no Beco do Mokarzel, em Sousas (Divulgação/PMC)
Segundo a Defesa Civil, o Rio Atibaia está sendo acompanhado de forma contínua e opera próximo do limite em Campinas. A preocupação aumenta porque o solo já está encharcado e novos volumes de chuva podem acelerar ainda mais a subida do nível.
A situação também exige atenção no Rio Capivari. Na captação localizada na região do Reforma Agrária, o manancial extravasou e chegou a 4,2 metros, de acordo com a rede de telemetria da Sabesp.
O comportamento dos rios ocorre após uma sequência de dias com volumes elevados de precipitação. Em uma das regiões de Campinas, o acumulado chegou a 183,9 milímetros em 72 horas, volume que já havia levado a Prefeitura a fechar parques e bosques por segurança.
Sousas está entre os pontos de maior atenção
Reprodução
Com o Atibaia cheio, Sousas volta ao centro do monitoramento por concentrar áreas historicamente afetadas quando o rio sobe rapidamente. Além dos alagamentos em vias, equipes acompanham pontos onde o avanço da água pode atingir imóveis e dificultar a circulação.
Apesar do cenário, a Prefeitura informou que não há, até o momento, pessoas desabrigadas ou desalojadas. A Defesa Civil segue acompanhando a vazão dos mananciais e a evolução dos níveis ao longo do dia.
A orientação é para que moradores de áreas sujeitas a enchentes acompanhem os alertas oficiais e evitem atravessar vias tomadas pela água.