A fiscalização remota por câmeras registrou 497 infrações em um mês em dois pontos de Campinas monitorados pela Emdec: a Avenida Benjamin Constant, na altura do Terminal Mercado, e a Avenida John Boyd Dunlop, junto à Estação BRT Ipaussurama. A maioria absoluta dos flagrantes envolveu uso irregular de faixas e corredores exclusivos de ônibus.

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Na Benjamin Constant, foram 462 autuações, sendo 452 apenas por circulação indevida na faixa exclusiva. O trecho monitorado fica próximo à Rua Álvares Machado e ao Terminal Mercado, onde a faixa funciona em dias úteis das 6h às 8h e das 16h às 19h.

A infração por trafegar irregularmente em faixa exclusiva é considerada gravíssima e prevê multa de R$ 293,47. A Emdec afirma que o comportamento prejudica a circulação do transporte coletivo e aumenta o risco de conflitos no trânsito.

Benjamin concentra maior número de autuações