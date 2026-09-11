A fiscalização remota por câmeras registrou 497 infrações em um mês em dois pontos de Campinas monitorados pela Emdec: a Avenida Benjamin Constant, na altura do Terminal Mercado, e a Avenida John Boyd Dunlop, junto à Estação BRT Ipaussurama. A maioria absoluta dos flagrantes envolveu uso irregular de faixas e corredores exclusivos de ônibus.
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Na Benjamin Constant, foram 462 autuações, sendo 452 apenas por circulação indevida na faixa exclusiva. O trecho monitorado fica próximo à Rua Álvares Machado e ao Terminal Mercado, onde a faixa funciona em dias úteis das 6h às 8h e das 16h às 19h.
A infração por trafegar irregularmente em faixa exclusiva é considerada gravíssima e prevê multa de R$ 293,47. A Emdec afirma que o comportamento prejudica a circulação do transporte coletivo e aumenta o risco de conflitos no trânsito.
Benjamin concentra maior número de autuações
Além das 452 autuações por uso da faixa exclusiva, foram registrados cinco casos de estacionamento irregular, dois avanços de sinal vermelho e outras situações pontuais, como veículo não licenciado, placa ilegível e pane por falta de combustível.
O trecho da Benjamin Constant monitorado pelas câmeras registrou 13 sinistros entre 2023 e agosto de 2026. Segundo a Emdec, houve redução de casos de estacionamento irregular na baia de ônibus após o período experimental de funcionamento das câmeras.
JBD teve 35 flagrantes no corredor BRT
Na Avenida John Boyd Dunlop, foram registradas 35 autuações por uso indevido do corredor exclusivo do BRT no primeiro mês de operação. O monitoramento ocorre na altura da Estação Ipaussurama e alcança os dois sentidos da avenida.
O trecho contabilizou 64 sinistros entre 2023 e agosto de 2026, dois deles fatais. Pelo local circulam dez linhas convencionais, além das linhas BRT 20, 21, 25 e 26.
A Emdec avalia que o número de irregularidades é menor na JBD porque o corredor é exclusivo de forma permanente e fisicamente segregado pelo pavimento rígido.
Campinas tem 21 pontos monitorados
Atualmente, Campinas conta com 21 pontos de fiscalização por videomonitoramento, sete deles ativados em 2026. Dez ficam na região central, quatro no eixo da Avenida das Amoreiras, dois na região de Viracopos, dois na Torre do Castelo, além de pontos no entorno da Rodoviária, Avenida João Jorge e John Boyd Dunlop.
Até agosto, a Emdec contabilizou quase 22,2 mil condutas de risco autuadas por meio das câmeras em toda a cidade.