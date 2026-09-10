A Câmara de Campinas exonerou todos os sete servidores comissionados que atuavam no gabinete do ex-vereador Vini Oliveira (Cidadania). A decisão foi formalizada pela Mesa Diretora e publicada no Diário Oficial do Legislativo desta quinta-feira (10), um dia depois da cassação do mandato.

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A medida consta na Portaria da Mesa nº 193/2026 e estabelece que as exonerações valem a partir de 9 de setembro, data em que o plenário aprovou a perda do mandato de Vini por 23 votos a 5. O ato administrativo considera o dia como de efetivo exercício para os funcionários desligados.

Foram exonerados Ana Lúcia de Avelino, Elton de Lima Pereira e Heitor Aranda Passone, que ocupavam cargos de assessor de Políticas Públicas; Henrique Madson Berteli Eloy, João Vitor de Oliveira e Rafael Silva do Prado, assessores de gabinete; e Marco Antônio Castiglieri, chefe de gabinete do então vereador.