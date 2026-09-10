10 de setembro de 2026
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GABINETE ESVAZIADO

Câmara exonera sete assessores do gabinete de Vini Oliveira

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMC
Portaria publicada nesta quinta exonera sete comissionados que atuavam no gabinete de Vini Oliveira após a cassação do mandato.
Portaria publicada nesta quinta exonera sete comissionados que atuavam no gabinete de Vini Oliveira após a cassação do mandato.

A Câmara de Campinas exonerou todos os sete servidores comissionados que atuavam no gabinete do ex-vereador Vini Oliveira (Cidadania). A decisão foi formalizada pela Mesa Diretora e publicada no Diário Oficial do Legislativo desta quinta-feira (10), um dia depois da cassação do mandato.

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A medida consta na Portaria da Mesa nº 193/2026 e estabelece que as exonerações valem a partir de 9 de setembro, data em que o plenário aprovou a perda do mandato de Vini por 23 votos a 5. O ato administrativo considera o dia como de efetivo exercício para os funcionários desligados.

Foram exonerados Ana Lúcia de Avelino, Elton de Lima Pereira e Heitor Aranda Passone, que ocupavam cargos de assessor de Políticas Públicas; Henrique Madson Berteli Eloy, João Vitor de Oliveira e Rafael Silva do Prado, assessores de gabinete; e Marco Antônio Castiglieri, chefe de gabinete do então vereador.

A portaria de exoneração foi assinada pelo presidente da Câmara, Luiz Carlos Rossini.

Exonerações acompanham perda do mandato

A publicação é um dos primeiros efeitos administrativos da cassação de Vini Oliveira. Com a extinção do mandato, a estrutura de cargos vinculada ao gabinete também é desfeita, enquanto a Câmara avança nos procedimentos para a ocupação da vaga.

Nesta quinta-feira, o Legislativo também convocou Tak Chung Wu, primeiro suplente da Federação PSDB/Cidadania, para assumir a cadeira deixada por Vini. Tak tem prazo de dez dias para tomar posse, em data ainda a ser definida.

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