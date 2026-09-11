A sexta-feira (11) deve ser marcada por tempo instável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo a previsão, a nebulosidade permanece elevada ao longo do dia, com chuvas concentradas principalmente entre a madrugada e o início da manhã.

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Há ainda possibilidade de tempestades, com precipitações de intensidade moderada e risco de raios na região. As temperaturas devem oscilar entre 18°C, na mínima, e 27°C, na máxima.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).