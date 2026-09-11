O corpo de uma mulher foi encontrado carbonizado na noite de quinta-feira (10), por volta das 22h40, às margens da Estrada do Tomateiro, em Mogi Mirim. O cadáver estava a cerca de três metros de um Chevrolet Onix preto incendiado, pertencente a uma empresa de locação de veículos.
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Uma testemunha que passava pelo local percebeu o veículo em chamas e acionou a GCM (Guarda Civil Municipal). O Corpo de Bombeiros foi chamado em seguida para combater o incêndio. Após o controle do fogo, os agentes localizaram o corpo da vítima.
A mulher apresentava queimaduras severas, principalmente na parte superior do corpo, o que impossibilitou sua identificação imediata no local. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para realizar o levantamento de vestígios e dar início às investigações.
O veículo havia sido alugado em nome de uma mulher na cidade de Amparo. Há a possibilidade de que a vítima seja uma mulher de 44 anos, também de Amparo, mas a identificação depende de confirmação oficial por meio de exames periciais.
O caso foi levado e registrado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).