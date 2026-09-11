11 de setembro de 2026
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MANDADO CUMPRIDO

Homem é preso em casa após PM confirmar mandado em aberto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi localizado pela Polícia Militar em uma residência no Jardim Santa Cruz e levado ao Distrito Policial Central.
Homem foi localizado pela Polícia Militar em uma residência no Jardim Santa Cruz e levado ao Distrito Policial Central.

A Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no Jardim Santa Cruz, em Indaiatuba. Ele foi localizado em uma residência após os policiais confirmarem a existência de um mandado de prisão em aberto.

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Segundo a PM, a equipe foi até o endereço cadastrado e encontrou o procurado no imóvel. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para atendimento médico antes de ser apresentado à Polícia Civil.

Na sequência, ele foi levado ao Distrito Policial Central de Indaiatuba, onde a ocorrência de captura de procurado foi registrada. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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