A Polícia Militar apreendeu cerca de 8 quilos de drogas e prendeu dois homens durante uma ação no Jardim Oliveira Camargo, em Campinas, nesta quarta-feira (9). A ocorrência foi registrada nos fundos de uma área onde funciona um CRAS, próximo a um campo de futebol.
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Segundo o 47º BPM/I, os policiais faziam patrulhamento quando viram um homem saindo do local. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi acompanhado e abordado. Durante a verificação da área, um segundo suspeito correu em direção a uma região de mata e também acabou detido.
Nas proximidades, os policiais encontraram uma bolsa com grande quantidade de entorpecentes. De acordo com a PM, um dos homens afirmou ser responsável pela entrega das drogas a traficantes da região para posterior comercialização.
Cocaína, crack, maconha e drogas sintéticas
A apreensão incluiu 812 papelotes de maconha, 600 papelotes de cocaína, 331 potes de crack e 201 eppendorfs de cocaína. Também foram encontrados 80 porções grandes de maconha, 50 potes de maconha, dez potes grandes e dez porções do tipo “pastilha”.
Entre as drogas sintéticas e outras substâncias, a PM contabilizou 199 potes de “ice”, descrito preliminarmente como possível metanfetamina, 50 potes de ecstasy, 35 comprimidos de LSD em formato de abacaxi e 14 adesivos de LSD. Foram apreendidos ainda 65 frascos de lança-perfume e 99 potes de haxixe.
O registro policial também menciona 15 potes identificados como fentanil e uma caneta de “space”. A natureza exata de algumas substâncias ainda poderá depender de confirmação por perícia.
Dois homens foram presos
Os dois suspeitos foram conduzidos ao Distrito Policial Central, onde a ocorrência foi apresentada para as providências de Polícia Judiciária.
Segundo a Polícia Militar, ambos permaneceram presos.
A ação ocorreu na Rua Manoel Francisco Ribeiro Garcia, no Jardim Oliveira Camargo. A PM informou que a região já é conhecida por registros relacionados ao tráfico de drogas.