A Polícia Militar apreendeu cerca de 8 quilos de drogas e prendeu dois homens durante uma ação no Jardim Oliveira Camargo, em Campinas, nesta quarta-feira (9). A ocorrência foi registrada nos fundos de uma área onde funciona um CRAS, próximo a um campo de futebol.

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Segundo o 47º BPM/I, os policiais faziam patrulhamento quando viram um homem saindo do local. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi acompanhado e abordado. Durante a verificação da área, um segundo suspeito correu em direção a uma região de mata e também acabou detido.

Nas proximidades, os policiais encontraram uma bolsa com grande quantidade de entorpecentes. De acordo com a PM, um dos homens afirmou ser responsável pela entrega das drogas a traficantes da região para posterior comercialização.

Cocaína, crack, maconha e drogas sintéticas